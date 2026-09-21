O Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão – referência regional em atendimento oftalmológico gratuito e reabilitação de pessoas com deficiência visual – vai coordenar, em Jundiaí, mais uma edição da campanha “De olho nos olhinhos”, que alerta sobre o retinoblastoma, tipo de câncer ocular infantil.
Na cidade, a campanha será realizada no sábado, dia 26 de setembro, das 12h às 16h, no Maxi Shopping Jundiaí. Serão realizadas orientações sobre a doença, que atinge crianças pequenas e cujo diagnóstico precoce é essencial para a cura. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).
“Além de alertar sobre a doença, a campanha ‘De olho nos olhinhos’ mostra a importância de levar os bebês ao oftalmologista. É nesta primeira consulta que podem ser diagnosticados problemas oculares, como o retinoblastoma, erros de refração altos ou diferentes entres os olhos, estrabismo e alterações de retina, que, se tratados precocemente, podem garantir uma boa visão”, afirma a oftalmopediatra e médica responsável pela Reabilitação do Instituto Luiz Braille, dra. Milena Villalva.
Criada pelos jornalistas Tiago Leifert e Daiana Garbin após o diagnóstico de retinoblastoma da filha deles, Lua, a campanha é realizada em todo o país. Atualmente, cerca de 90% dos casos de retinoblastoma são descobertos antes dos 5 anos de idade.
Quando a doença é diagnosticada precocemente e tratada, pode alcançar 90% de cura e preservar a visão. Já se descoberta tarde, pode provocar cegueira e até levar à morte. Sinais como reflexo branco ou amarelado na pupila (detectável em fotos com flash), estrabismo, movimentos irregulares e dor nos olhos podem indicar a doença.
Serviço
Campanha “De olho nos olhinhos” contra o câncer ocular infantil
Data: sábado, 26 de setembro de 2026
Horário: das 12h às 16h
Local: Maxi Shopping Jundiaí - avenida Antônio Frederico Ozanan, nº 6000, Vila Rio Branco