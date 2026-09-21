Um brinquedo pode representar mais do que um presente de Natal. Pode carregar afeto, despertar expectativa e transformar uma data especial em uma lembrança que fica. Com esse propósito, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí lança a campanha Natal Solidário 2026, mobilizando empresas, instituições, parceiros e toda a população em uma corrente de solidariedade.

A iniciativa arrecada brinquedos novos para crianças de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social no município. Depois de beneficiar mais de 5 mil crianças em 2025, a proposta deste ano é ampliar a mobilização e fazer com que a solidariedade chegue a ainda mais famílias.

Para isso, a participação de empresas, instituições e demais parceiros será fundamental. Além da doação direta de brinquedos, organizações podem envolver colaboradores, clientes e fornecedores na mobilização ou se tornar pontos de arrecadação, aproximando a campanha da população e multiplicando as possibilidades de contribuição.