Um brinquedo pode representar mais do que um presente de Natal. Pode carregar afeto, despertar expectativa e transformar uma data especial em uma lembrança que fica. Com esse propósito, o Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí lança a campanha Natal Solidário 2026, mobilizando empresas, instituições, parceiros e toda a população em uma corrente de solidariedade.
A iniciativa arrecada brinquedos novos para crianças de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social no município. Depois de beneficiar mais de 5 mil crianças em 2025, a proposta deste ano é ampliar a mobilização e fazer com que a solidariedade chegue a ainda mais famílias.
Para isso, a participação de empresas, instituições e demais parceiros será fundamental. Além da doação direta de brinquedos, organizações podem envolver colaboradores, clientes e fornecedores na mobilização ou se tornar pontos de arrecadação, aproximando a campanha da população e multiplicando as possibilidades de contribuição.
A diretora do Fundo Social de Solidariedade, Cássia Carpi, reforça que cada brinquedo arrecadado ajuda a construir um Natal mais acolhedor para as crianças atendidas. “Quando uma pessoa doa um brinquedo, ela não está apenas entregando um presente. Está contribuindo para que uma criança tenha a oportunidade de viver a expectativa, a surpresa e a alegria de receber algo preparado especialmente para ela. Por isso, convidamos as empresas, instituições e a população de Jundiaí a fazerem parte dessa corrente de solidariedade”, afirma.
Um presente para cada fase da infância
Para contribuir, basta escolher um brinquedo novo e adequado à faixa etária. Entre as sugestões estão:
- 0 a 3 anos: brinquedos sensoriais, pelúcias, blocos grandes e livros de banho;
- 4 a 7 anos: quebra-cabeças, fantoches, carrinhos, bonecas e livros ilustrados;
- 8 a 12 anos: jogos de tabuleiro, kits de ciências, materiais artísticos, bolas esportivas e livros de aventura.
Como participar
As doações de brinquedos novos podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, localizada na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 3, no Anhangabaú.
Empresas e instituições também podem aderir à mobilização, seja realizando arrecadações internas, incentivando a participação de colaboradores e parceiros ou disponibilizando seus espaços como pontos de coleta.