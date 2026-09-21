O mês de setembro, dedicado à prevenção do suicídio, chegou acompanhado de uma notícia triste relacionada à Polícia Penal do Estado de São Paulo: a categoria registrou a sexta morte por suicídio em 2026, ultrapassando os cinco casos contabilizados em 2025. A vítima mais recente é um policial penal lotado no Centro de Detenção Provisória de Campinas. Nos últimos cinco anos, os suicídios entre policiais penais saltaram de dois casos em 2020 para cinco em 2025, um aumento de 150%. Os dados são do Sindicato da Polícia Penal de São Paulo (Sinppenal).

Os problemas de saúde mental entre os policiais são assuntos que vêm sendo estudados nos últimos anos. “Não há uma estrutura adequada para atender o policial em crise. O Iamspe, que é o plano de saúde do Estado, não oferece a assistência necessária e não há programas descentralizados para apoiar os policiais em todo o estado. O resultado é que cada vez mais servidores vêm sendo afastados de suas funções por quadros de depressão, ansiedade generalizada e síndrome do pânico”, comenta o presidente do Sindicato da Polícia Penal de São Paulo, Fábio Jabá.

A Polícia Penal é apontada como a profissão mais estressante entre as carreiras de segurança pública. Um estudo da Universidade de São Paulo (USP) revelou que a expectativa de vida dos servidores era de apenas 45 anos, enquanto a média dos brasileiros chegava a 73. A diferença de quase três décadas é resultado do convívio diário com a violência, a tensão constante e a desesperança que dominam o ambiente das prisões. O mesmo estudo aponta que doenças como hipertensão, diabetes e ganho de peso corroem a qualidade de vida dos servidores, e que o adoecimento físico caminha lado a lado com o desgaste psicológico.