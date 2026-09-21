O programa Colo de Mãe, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, realizou, na quinta-feira (17), mais uma entrega de kits de maternidade. Desta vez, 40 gestantes acompanhadas pela UBS do Jardim Tulipas foram beneficiadas. Com a ação, o programa alcança a marca de 400 gestantes atendidas desde agosto de 2025.

Esta foi a 14ª edição do programa, que oferece às futuras mães itens importantes para os primeiros cuidados com o bebê, além de promover um momento de acolhimento e integração. Durante a atividade, também foram sorteados produtos, como carrinho de bebê, entre outros itens.

Para as mães, o apoio chega em um momento importante. Renata da Silveira Siqueira, moradora da região, recebeu o kit ao lado da filha Cecília, de apenas 15 dias. Ela conta que iniciou o acompanhamento da gestação na UBS do Jardim Tulipas e também passou pelo Hospital Universitário. “É muito importante. Toda ajuda é bem-vinda e facilita muito a nossa trajetória. O kit é maravilhoso e veio em uma ótima hora”, conta Renata.