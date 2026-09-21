O programa Colo de Mãe, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, realizou, na quinta-feira (17), mais uma entrega de kits de maternidade. Desta vez, 40 gestantes acompanhadas pela UBS do Jardim Tulipas foram beneficiadas. Com a ação, o programa alcança a marca de 400 gestantes atendidas desde agosto de 2025.
Esta foi a 14ª edição do programa, que oferece às futuras mães itens importantes para os primeiros cuidados com o bebê, além de promover um momento de acolhimento e integração. Durante a atividade, também foram sorteados produtos, como carrinho de bebê, entre outros itens.
Para as mães, o apoio chega em um momento importante. Renata da Silveira Siqueira, moradora da região, recebeu o kit ao lado da filha Cecília, de apenas 15 dias. Ela conta que iniciou o acompanhamento da gestação na UBS do Jardim Tulipas e também passou pelo Hospital Universitário. “É muito importante. Toda ajuda é bem-vinda e facilita muito a nossa trajetória. O kit é maravilhoso e veio em uma ótima hora”, conta Renata.
Moradora do Jardim Tulipas há mais de 15 anos, Eliane de Fátima Costa também recebeu o kit nesta quinta-feira. Mãe de Ryan, de seis anos, ela está com 26 semanas de uma gestação de gêmeos, Mateo e Cecília. “Veio numa boa hora e está fazendo toda a diferença. Uma criança já exige bastante preparação, imagine duas. Esse acolhimento veio para somar muito”, afirmou.
O prefeito Gustavo Martinelli acompanhou a entrega e reforçou a importância do trabalho realizado pelo Fundo Social e pelas equipes da rede municipal de saúde. Para ele, o programa representa o cuidado do poder público com as famílias desde o período da gestação. “É uma alegria estar aqui e ver um programa como o Colo de Mãe crescendo e chegando a cada vez mais famílias. Esses kits são fruto da parceria entre o poder público e a iniciativa privada e mostram como a união de esforços pode transformar a vida das pessoas. Parabenizo toda a equipe do Fundo Social e da UBS pelo trabalho e pelo acolhimento oferecido às gestantes”, afirmou.
Martinelli também ressaltou os investimentos realizados na área da saúde em Jundiaí, incluindo a ampliação do Hospital Universitário, em parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, e ações para fortalecer a estrutura de atendimento da rede municipal. “Estamos ampliando o Hospital Universitário e trabalhando para melhorar cada vez mais a estrutura de saúde da cidade. É importante garantir que as mães tenham acompanhamento e atendimento de qualidade durante toda a gestação e também no nascimento dos seus filhos”, disse.