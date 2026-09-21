A publicação “Turismo Inclusivo e Competitividade no Estado de São Paulo – Estudo de Boas Práticas” foi lançada oficialmente, reunindo 15 experiências de acessibilidade e inclusão desenvolvidas em destinos turísticos, equipamentos culturais, eventos e programas municipais. O material foi produzido no âmbito do projeto Turismo Inclusivo e Competitividade no Estado de São Paulo, parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (Each-USP).

A publicação apresenta experiências desenvolvidas em diferentes municípios e segmentos, como cultura, eventos, turismo de natureza, praias, esporte, turismo industrial e hospedagem. Entre os casos estudados estão a Festa da Uva (Jundiaí); a Linha Inclusiva no Turismo Industrial (São Bernardo do Campo); o Programa Praia Acessível (Caraguatatuba); a Onda BGF (Bertioga); e iniciativas de São Paulo, como os grandes eventos do município, o Museu do Futebol, o Museu do Ipiranga e a Pinacoteca. O estudo também reúne experiências do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã), do Projeto Pé na Estrada (São Sebastião), da Rede dos Sonhos (Socorro), do Sabina (Santo André), de Santos, do Sesc Bertioga e do Moinho Povos Unidos (Holambra).

O material considera acessibilidade de forma ampla, abrangendo aspectos arquitetônicos, comunicacionais, metodológicos, instrumentais, programáticos, atitudinais e estéticos. Nesse contexto, uma boa prática é entendida como uma resposta concreta a uma barreira identificada, implementada e aperfeiçoada, cuja experiência pode servir de referência para adaptações em outros contextos.