A publicação “Turismo Inclusivo e Competitividade no Estado de São Paulo – Estudo de Boas Práticas” foi lançada oficialmente, reunindo 15 experiências de acessibilidade e inclusão desenvolvidas em destinos turísticos, equipamentos culturais, eventos e programas municipais. O material foi produzido no âmbito do projeto Turismo Inclusivo e Competitividade no Estado de São Paulo, parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) e a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (Each-USP).
A publicação apresenta experiências desenvolvidas em diferentes municípios e segmentos, como cultura, eventos, turismo de natureza, praias, esporte, turismo industrial e hospedagem. Entre os casos estudados estão a Festa da Uva (Jundiaí); a Linha Inclusiva no Turismo Industrial (São Bernardo do Campo); o Programa Praia Acessível (Caraguatatuba); a Onda BGF (Bertioga); e iniciativas de São Paulo, como os grandes eventos do município, o Museu do Futebol, o Museu do Ipiranga e a Pinacoteca. O estudo também reúne experiências do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre (Tupã), do Projeto Pé na Estrada (São Sebastião), da Rede dos Sonhos (Socorro), do Sabina (Santo André), de Santos, do Sesc Bertioga e do Moinho Povos Unidos (Holambra).
O material considera acessibilidade de forma ampla, abrangendo aspectos arquitetônicos, comunicacionais, metodológicos, instrumentais, programáticos, atitudinais e estéticos. Nesse contexto, uma boa prática é entendida como uma resposta concreta a uma barreira identificada, implementada e aperfeiçoada, cuja experiência pode servir de referência para adaptações em outros contextos.
A seleção das 15 experiências ocorreu a partir de um levantamento amplo de iniciativas de turismo acessível no Estado, seguido por etapas de avaliação e classificação. O processo envolveu pesquisadores, profissionais de acessibilidade e inclusão, pessoas com deficiência e representantes da sociedade civil, além de entrevistas, observação, análise de documentos, visitas técnicas e diálogo com os responsáveis pelas iniciativas.
As experiências selecionadas contemplam diferentes públicos, entre eles pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual, pessoas autistas e pessoas com 60 anos ou mais. A publicação busca documentar as soluções adotadas e os resultados observados, contribuindo para a disseminação de referências que possam ser adaptadas por outros destinos e equipamentos turísticos.
O estudo serviu de base para a seleção das 15 iniciativas reconhecidas como Boas Práticas de Turismo Inclusivo 2026, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (14), em São Paulo.
Iniciativas que inspiram
O projeto também resultou na publicação “Turismo Inclusivo e Competitividade no Estado de São Paulo – Iniciativas que Inspiram”, que reúne iniciativas de acessibilidade e inclusão identificadas em 227 municípios.
A pesquisa resultou em uma base com mais de 300 ações, abrangendo diferentes segmentos do turismo. O material apresenta exemplos que podem contribuir para a disseminação e adaptação de práticas de acessibilidade em outros destinos.
As publicações estão disponíveis em: https://sites.usp.br/neat/tico/.