O fim do inverno em Jundiaí tem sido atípico neste ano. Após um mês de julho bastante seco, no começo da estação, agora, no fim, este mês de setembro tem tido chuva histórica na Terra da Uva. Para a primavera, que começa na noite de amanhã (22), a tendência é de que a chuvarada continue por algum tempo.

De acordo com levantamento da Defesa Civil de Jundiaí, com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuva até a manhã do dia 16 deste mês era de 364 milímetros em Jundiaí. De lá para cá, de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), já choveu cerca de 16 milímetros, o que resulta em um acumulado de 380 milímetros no mês até agora.

Para se ter uma ideia, o mês de março, que costuma ser marcado pelas águas que fecham o verão, teve 324 milímetros de chuva neste ano. Neste setembro, a menos de dez dias para o fim do mês, a chuva já superou as médias dos meses de dezembro (324), fevereiro (299) e março (364) em Jundiaí, de acordo com dados da Defesa Civil coletados desde 2012.