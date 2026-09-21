O fim do inverno em Jundiaí tem sido atípico neste ano. Após um mês de julho bastante seco, no começo da estação, agora, no fim, este mês de setembro tem tido chuva histórica na Terra da Uva. Para a primavera, que começa na noite de amanhã (22), a tendência é de que a chuvarada continue por algum tempo.
De acordo com levantamento da Defesa Civil de Jundiaí, com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o acumulado de chuva até a manhã do dia 16 deste mês era de 364 milímetros em Jundiaí. De lá para cá, de acordo com o Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas (Ciiagro), já choveu cerca de 16 milímetros, o que resulta em um acumulado de 380 milímetros no mês até agora.
Para se ter uma ideia, o mês de março, que costuma ser marcado pelas águas que fecham o verão, teve 324 milímetros de chuva neste ano. Neste setembro, a menos de dez dias para o fim do mês, a chuva já superou as médias dos meses de dezembro (324), fevereiro (299) e março (364) em Jundiaí, de acordo com dados da Defesa Civil coletados desde 2012.
Nesta semana, ainda deve chover hoje (21), entre a tarde e a noite, amanhã (22), principalmente à tarde, e quarta-feira (23), ao longo do dia. Com a chegada da primavera, Jundiaí deve ter mais alguns dias de estiagem, até o fim de setembro e começo de outubro, que, de acordo com dados do Climatempo, deve ser um período marcado por novas chuvas.
De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o alerta para chuvas fortes foi renovado para o período entre hoje e quarta-feira em todo o estado. Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na Capital e na Região Metropolitana, os acumulados previstos variam entre 70 e 90 milímetros. Já na Serra da Mantiqueira e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperados volumes entre 50 e 70 milímetros.
Durante o período de instabilidade, a Defesa Civil orienta a:
- Acompanhar os alertas oficiais: fique atento às atualizações meteorológicas e às orientações da Defesa Civil durante todo o período de instabilidade.
- Evitar áreas de risco: mantenha distância de encostas, margens de rios e locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, especialmente durante chuvas intensas.
- Não atravesse áreas inundadas, como ruas, pontes ou trechos alagados, a pé ou de veículo, mesmo que a água pareça rasa.
- Proteger-se durante tempestades: procure abrigo em local seguro, longe de árvores, postes e estruturas vulneráveis.
- Observar sinais de risco: rachaduras no solo ou nas paredes, estalos, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra podem indicar risco de deslizamento. Afaste-se imediatamente e procure um local seguro.