A tecnologia vem sendo celebrada como uma das maiores revoluções da história do trabalho. No entanto, pesquisadores começam a chamar atenção para um efeito colateral pouco discutido: o risco de uma progressiva atrofia das capacidades cognitivas humanas.

Esse fenômeno, que começa a ser descrito internacionalmente como "brain fry" — uma espécie de esgotamento mental provocado pela terceirização contínua do pensamento — ganha relevância à medida que profissionais passam a delegar à inteligência artificial atividades que antes exigiam análise, reflexão e criatividade.

Na pesquisa desenvolvida na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), o doutor em engenharia organizacional Rodrigo de Barros defende que criatividade e inovação dependem diretamente do exercício contínuo das capacidades humanas de aprendizagem, reflexão e construção de novas conexões entre conhecimentos distintos. “Quando esses processos deixam de ser exercitados, existe o risco de empobrecimento cognitivo, reduzindo justamente as competências que diferenciam pessoas das máquinas”, diz.