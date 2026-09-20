Moradores de Jundiaí e dos demais municípios da Região Metropolitana (RMJ) que participam da Pesquisa Origem-Destino podem contar com uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas sobre o levantamento. O serviço também permite confirmar informações sobre as entrevistas domiciliares e a identificação dos pesquisadores.

A pesquisa é coordenada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo e realizada pela Fundação Seade, em parceria com as prefeituras dos municípios da RMJ. O objetivo é conhecer os hábitos de deslocamento da população, como os locais de origem e destino e os meios de transporte utilizados, contribuindo para o planejamento da mobilidade e do transporte público na região.

Em Jundiaí, assim como em Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jarinu, Cabreúva, Louveira e Itupeva, os domicílios participantes foram selecionados por critérios estatísticos. Ao todo, cerca de seis mil domicílios da região integram a amostra, com aproximadamente 40 entrevistadores responsáveis pelas visitas.

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