Moradores de Jundiaí e dos demais municípios da Região Metropolitana (RMJ) que participam da Pesquisa Origem-Destino podem contar com uma Central de Atendimento para esclarecer dúvidas sobre o levantamento. O serviço também permite confirmar informações sobre as entrevistas domiciliares e a identificação dos pesquisadores.
A pesquisa é coordenada pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Governo do Estado de São Paulo e realizada pela Fundação Seade, em parceria com as prefeituras dos municípios da RMJ. O objetivo é conhecer os hábitos de deslocamento da população, como os locais de origem e destino e os meios de transporte utilizados, contribuindo para o planejamento da mobilidade e do transporte público na região.
Em Jundiaí, assim como em Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jarinu, Cabreúva, Louveira e Itupeva, os domicílios participantes foram selecionados por critérios estatísticos. Ao todo, cerca de seis mil domicílios da região integram a amostra, com aproximadamente 40 entrevistadores responsáveis pelas visitas.
Identificação
Para a segurança dos moradores, os entrevistadores estarão devidamente identificados durante as visitas. Eles utilizarão colete refletivo com o brasão do Governo do Estado e a identificação da Pesquisa Origem-Destino, boné identificado e crachá com foto, nome do entrevistador e identificação do Governo do Estado.
A participação dos moradores selecionados é importante para a obtenção de dados que vão contribuir para estudos e ações voltados à melhoria da mobilidade na Região Metropolitana de Jundiaí.
A Central de Atendimento funciona pelo telefone (11) 3324-7400, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.