O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP, no bairro da Água Funda, em São Paulo, realiza no próximo sábado, 19 de setembro, mais uma edição do evento gratuito Anoitecer no Parque. A iniciativa reúne atividades de divulgação científica, contato com a natureza e astronomia voltadas a famílias, estudantes e público em geral.
A programação tem início às 17h com a palestra Animais Sinantrópicos Noturnos, ministrada pelo biólogo Fellipe Silva. A partir das 18h, o público poderá participar de sessões no Planetário, passeios históricos monitorados e trilhas noturnas pela mata, organizadas em turmas de hora em hora (às 18h, 19h e 20h). Os participantes inscritos em qualquer uma das atrações também terão acesso liberado à observação do céu com telescópios (sujeita às condições meteorológicas da noite).
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Sympla. Para quem for participar da trilha noturna, a organização recomenda o uso de calçados fechados, calça comprida e agasalho, além de levar lanterna e repelente de insetos. Como não há comércio de refeições no espaço, é sugerido levar garrafa de água e lanches leves.
O Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo (CienTec-USP) é um espaço dedicado à divulgação científica, à educação e à preservação ambiental, localizado na região do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em São Paulo.
O local oferece atividades educativas, exposições e experiências interativas que aproximam o público de temas como astronomia, física, química, biologia e meio ambiente. Além de contribuir para a popularização da ciência, o parque integra áreas de pesquisa e educação da USP, recebendo estudantes, professores e visitantes interessados em conhecer a produção científica de forma acessível e prática.
Serviço
Evento: Anoitecer no Parque CienTec
Data: Sábado, 19 de setembro de 2026
Horário: A partir das 17h (atividades até as 21h/22h)
Local: Parque de Ciência e Tecnologia da USP (CienTec)
Endereço: Av. Miguel Estefno, 4.200 – Água Funda, São Paulo – SP (em frente ao Zoológico)
Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia no Sympla
Estacionamento: Gratuito no local