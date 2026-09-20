O Parque de Ciência e Tecnologia (CienTec) da USP, no bairro da Água Funda, em São Paulo, realiza no próximo sábado, 19 de setembro, mais uma edição do evento gratuito Anoitecer no Parque. A iniciativa reúne atividades de divulgação científica, contato com a natureza e astronomia voltadas a famílias, estudantes e público em geral.

A programação tem início às 17h com a palestra Animais Sinantrópicos Noturnos, ministrada pelo biólogo Fellipe Silva. A partir das 18h, o público poderá participar de sessões no Planetário, passeios históricos monitorados e trilhas noturnas pela mata, organizadas em turmas de hora em hora (às 18h, 19h e 20h). Os participantes inscritos em qualquer uma das atrações também terão acesso liberado à observação do céu com telescópios (sujeita às condições meteorológicas da noite).

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas antecipadamente pela plataforma Sympla. Para quem for participar da trilha noturna, a organização recomenda o uso de calçados fechados, calça comprida e agasalho, além de levar lanterna e repelente de insetos. Como não há comércio de refeições no espaço, é sugerido levar garrafa de água e lanches leves.