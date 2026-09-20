Quem ainda não passou pela 4ª edição da FENS nos Bairros tem até este domingo (20) para conhecer o trabalho de mais de 50 empreendedores das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí. Realizada no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Cecap, a feira segue até as 22h, com entrada gratuita, opções de compras, serviços e praça de alimentação para toda a família.

Desde sexta-feira (18), a FENS transforma o espaço em uma grande vitrine para os negócios locais, aproximando empreendedores e consumidores e criando oportunidades para quem está começando, para quem busca ampliar sua marca e também para quem já encontrou na feira um importante canal de contato com novos clientes.

O prefeito Gustavo Martinelli visitou os estandes e conversou com os participantes. Para ele, a descentralização da FENS amplia as oportunidades para os empreendedores e aproxima a feira dos moradores. “A FENS é um espaço que mostra a força de quem empreende em Jundiaí. Aqui temos pessoas que estão começando, outras que já participaram de várias edições e empreendedores que encontraram na feira novas oportunidades para seus negócios. É importante criar esses espaços de encontro com o público, porque eles ajudam a divulgar as marcas, gerar vendas e também criar conexões que podem continuar depois do evento”, destaca o prefeito.