Quem ainda não passou pela 4ª edição da FENS nos Bairros tem até este domingo (20) para conhecer o trabalho de mais de 50 empreendedores das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí. Realizada no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Cecap, a feira segue até as 22h, com entrada gratuita, opções de compras, serviços e praça de alimentação para toda a família.
Desde sexta-feira (18), a FENS transforma o espaço em uma grande vitrine para os negócios locais, aproximando empreendedores e consumidores e criando oportunidades para quem está começando, para quem busca ampliar sua marca e também para quem já encontrou na feira um importante canal de contato com novos clientes.
O prefeito Gustavo Martinelli visitou os estandes e conversou com os participantes. Para ele, a descentralização da FENS amplia as oportunidades para os empreendedores e aproxima a feira dos moradores. “A FENS é um espaço que mostra a força de quem empreende em Jundiaí. Aqui temos pessoas que estão começando, outras que já participaram de várias edições e empreendedores que encontraram na feira novas oportunidades para seus negócios. É importante criar esses espaços de encontro com o público, porque eles ajudam a divulgar as marcas, gerar vendas e também criar conexões que podem continuar depois do evento”, destaca o prefeito.
Oportunidades que vão além da feira
Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), a iniciativa integra o programa Desenvolve+, no eixo +Negócios. A participação na FENS começa antes mesmo da abertura dos estandes. Os expositores tiveram acesso a ações de formação e ao Conecta Networking, realizado em parceria com o Sebrae, com foco na troca de experiências, preparação dos participantes e geração de novas conexões. “A preparação ajuda quem está começando a entender melhor como apresentar seu negócio, enquanto o networking permite conhecer outros empreendedores, trocar experiências e construir parcerias. A FENS é o momento em que essas conexões chegam ao público e podem se transformar em novos negócios”, explica Bruna Lazarini, secretária adjunta responsável pelo eixo +Negócios do programa Desenvolve+.
Diferentes histórias, o mesmo espaço para crescer
Entre os expositores está Vanessa de Lourdes Vaz-Fedroso, que trabalha com doces há quase três anos e, em 2026, decidiu se dedicar integralmente ao negócio. Depois de começar a participar de pequenas feiras em condomínios, ela vê na FENS uma oportunidade de apresentar sua empresa a um público maior.
“Este ano estou me dedicando 100% aos doces e a expectativa é muito grande. Eu gosto de lidar com o público e acho muito legal essa oportunidade de as pessoas conhecerem minha empresa. É uma vitrine. E, como estou aprendendo agora a ser empreendedora, toda essa preparação e formação antes da feira são muito importantes. A gente aprende, entende o que precisa fazer e isso ajuda muito, não só para a feira, mas para o nosso negócio”, conta.
Para Cristiane, que participa novamente da FENS depois de estar na edição realizada no Parque da Uva, a experiência anterior teve um significado ainda maior. Ela e o companheiro trabalham com produtos do universo geek e nostalgia, produzidos em impressão 3D, com peças em PLA e resina, algumas finalizadas com pintura à mão.
“A FENS foi uma virada de chave para a gente. Foi o momento de decidir seguir em frente com nosso próprio negócio e abrir mão do nosso trabalho para investir nele. A primeira FENS foi justamente para saber se aquilo daria certo e foi muito produtiva. Desde então, começamos a participar de mais feiras e eventos, porque prezamos por estar perto do público. É muito gostoso as pessoas, inclusive as crianças, poderem ver de perto o que fazemos, conhecer os produtos e ter esse contato que não acontece da mesma forma pela internet”, afirma.
Já Rosemary de Fátima Semenciato participa da FENS pela sétima vez. Depois de deixar o mercado de atacado, encontrou nas feiras uma nova forma de apresentar seus produtos, que incluem pedras, cristais e peças diferenciadas.
“Depois que saímos da venda no atacado, a FENS abriu uma porta maravilhosa para a gente, com muitas visitas e clientes que nos acompanham desde a primeira participação. E todo esse trabalho de empreendedorismo também faz a gente evoluir. Tivemos que investir em novas formas de expor os produtos, buscar alternativas de cores e pensar nas necessidades dos clientes. Tudo isso vai somando e melhorando nosso atendimento e nossa maneira de vender”, conta.
As histórias mostram diferentes momentos do empreendedorismo, mas têm um ponto em comum: a FENS como espaço de aproximação com o público e de construção de novas oportunidades.
Ainda dá tempo de visitar
Neste domingo, o público também encontra uma praça de alimentação organizada pelo Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, com opções como mini pizza, batata, cachorro-quente, chope e refrigerante. Todo o valor arrecadado na praça será revertido ao Santuário.
A 4ª FENS nos Bairros segue até às 22h deste domingo (20), no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, na Rua Uva Niágara, 352, no Cecap. A entrada é gratuita.