Ampliar o acesso aos serviços públicos, atender regiões que cresceram nos últimos anos e levar infraestrutura para mais perto da população. Com esse direcionamento, a Prefeitura de Jundiaí concentra um conjunto de investimentos nas regiões Norte, Nordeste e Leste, reunindo ações em saúde, saneamento, habitação, mobilidade, segurança, esporte, lazer e zeladoria.
As iniciativas fazem parte de uma atuação integrada nos territórios. Novos equipamentos públicos, ampliação da rede de atendimento, melhorias de infraestrutura e ações realizadas diretamente nos bairros buscam responder às necessidades de cada região e melhorar a rotina dos moradores.
Região Norte
Na região Norte, um dos principais eixos é o fortalecimento da rede pública de saúde. A nova UBS Vila Rio Branco, inaugurada em dezembro de 2025, ampliou a estrutura disponível para a atenção básica e passou a oferecer aos moradores um espaço mais moderno e adequado para o atendimento.
Esse movimento terá continuidade com a nova UBS Rio Acima, atualmente em obras. O investimento responde diretamente à demanda existente no território: a atual unidade atende cerca de 6 mil prontuários ativos e já opera acima de sua capacidade.
Com 755,68 m² de área construída, a nova UBS foi planejada para ampliar a capacidade e as condições de atendimento. A estrutura contará com sete consultórios indiferenciados, três consultórios odontológicos, salas de vacinação, curativos, inalação e acolhimento, além de farmácia, espaços para emergência e observação e outros ambientes de apoio aos serviços de saúde.
Outra frente de investimento está no lazer. O Parque do Corrupira passou pela segunda fase de revitalização, com novas áreas de convivência, brinquedos infantis, pista de caminhada, cascata e quadras reformadas, ampliando as opções de lazer para famílias de toda a cidade.
No Jardim Tarumã, o programa Prefeitura na Área levou mais de 40 serviços gratuitos diretamente aos moradores. A ação reuniu atendimentos de saúde, emprego, empreendedorismo, cidadania, habitação, mobilidade, assistência social, esporte, lazer, proteção animal e defesa do consumidor, aproximando os serviços municipais da população.
A região também ganhou atenção especial na valorização dos espaços públicos. Na Vila Rio Branco, a Avenida Itatiba e a Praça José Pedro Raymundo receberam novo paisagismo, com mais de mil mudas de diferentes espécies.
O empreendedorismo também entrou na agenda regional, com a realização da FENS nos Bairros voltada aos empreendedores das regiões Norte e Noroeste, ampliando a visibilidade dos pequenos negócios e criando oportunidades para geração de renda.
As equipes de zeladoria mantiveram atuação constante nos bairros, com serviços de poda, roçada, limpeza, manutenção de vias, iluminação e conservação de espaços públicos. O modelo regionalizado implantado pela Prefeitura reforçou essa presença, com uma unidade de serviços responsável diretamente pelo atendimento da Região Norte.
Região Nordeste
Na Região Nordeste, um dos destaques é a construção da nova UBS Ivoturucaia. Com 533,54 m² de área construída, a unidade contará com quatro consultórios médicos, dois odontológicos, sala de vacinação, sala de amamentação, três salas de acolhimento e outros espaços para garantir um atendimento mais completo e adequado às necessidades da população.
A mobilidade também recebeu investimento. Em Ivoturucaia, a Prefeitura iniciou a construção de uma nova ponte entre as avenidas Antônio Maziero e José Mezzalira, substituindo a antiga estrutura de madeira. A nova travessia foi planejada para oferecer mais segurança, durabilidade e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres.
No saneamento, a região da Roseira vem recebendo uma sequência de intervenções. A DAE implantou 1,2 quilômetro de rede coletora de esgoto e 1,4 quilômetro de rede de água, beneficiando mais de cem famílias. No Loteamento Santa Rosa, uma nova obra acrescentou 420 metros de rede de água, com investimento de R$ 160 mil e benefício direto para 30 famílias. No Loteamento Fumachi, outra frente de saneamento está sendo implantada, com redes de água e esgoto previstas para atender os moradores. A iniciativa faz parte do planejamento de expansão dos serviços de saneamento para áreas que ainda não contam com cobertura completa.
Caxambu também recebeu investimentos. Na Avenida Nami Azen, foram implantados cerca de 340 metros de rede de água, com investimento de R$ 83 mil. O bairro recebeu ações de desassoreamento de córregos durante a Operação contra Enchentes, contribuindo para melhorar o escoamento das águas das chuvas e reduzir riscos de alagamentos.
A política de regularização fundiária também avançou. No Vale Verde, na região de Nova Odessa, 43 famílias receberam matrículas individualizadas de seus imóveis, garantindo segurança jurídica e o reconhecimento formal da propriedade.
Região Leste
Na Região Leste, a saúde também está entre as prioridades. A UBS Tamoio passa por uma ampla ampliação que vai aumentar sua área física em 122%, de 507,53 m² para 1.128 m². A unidade terá 16 consultórios, sendo três odontológicos e um de reabilitação, além de ampliação de espaços como farmácia e vacinação, salas de medicação, curativos, emergência e observação. A ampliação permitirá praticamente dobrar a capacidade de atendimento.
Na habitação, um marco importante foi a conclusão da entrega das casas do Recanto Novo, no Jardim Tamoio. Ao todo, 26 famílias de baixa renda receberam suas moradias, encerrando uma espera que, em alguns casos, ultrapassava 20 anos.
A região também recebeu investimentos em esporte. O CECE Romão de Souza, na Colônia, passou por uma série de melhorias, incluindo a reforma da quadra de madeira, revitalização de vestiários e sanitários, melhorias na infraestrutura e drenagem e intervenções nos espaços utilizados pelos atletas e pela comunidade.
Na infraestrutura urbana, a Ponte São João recebeu novas intervenções de drenagem. Na Rua Boaventura Pereira Neto, foi realizada a recuperação de uma galeria pluvial, com construção de nova boca de lobo e caixa de drenagem para melhorar a captação e o escoamento das águas das chuvas.
A mobilidade também está no foco das ações. Ainda na região da Ponte São João, Prefeitura, moradores e representantes de condomínios vêm discutindo melhorias para aumentar a segurança viária. Entre as medidas previstas estão reforço da sinalização, ampliação de calçadas e implantação de conjunto semafórico.
A segurança ganhou reforço com o Projeto Sentinela, que já instalou torres de segurança em 15 pontos da cidade, entre eles o Jardim Tamoio. A iniciativa amplia a presença tecnológica e contribui para prevenção e resposta mais rápida às ocorrências.
São Camilo concentra novas ações de habitação e requalificação
A região do Jardim São Camilo também passou a contar com um conjunto específico de ações. Jundiaí foi contemplada com R$ 1 milhão do Governo do Estado para a requalificação de uma área pública do bairro, com proposta que reúne urbanização, lazer, segurança e sustentabilidade.
Na habitação, 200 famílias do Jardim São Camilo e do Jardim Novo Horizonte foram incluídas no programa Periferia Viva, que prevê reformas de banheiros das residências. No São Camilo, serão 140 moradias atendidas.
O programa Viver Melhor também será ampliado para a região: outras 255 casas do Jardim São Camilo estão previstas para receber melhorias habitacionais, com investimento de até R$ 40 mil por residência.
Para integrar essas diferentes frentes, a Prefeitura criou um grupo de trabalho específico para o Jardim São Camilo e região. A estrutura reúne diferentes áreas da Administração Municipal e organiza as ações em quatro eixos: infraestrutura, habitação, requalificação urbana e regularização fundiária.
Zeladoria e prevenção também fazem parte do dia a dia dos bairros
Além das obras estruturantes, as três regiões recebem serviços permanentes de manutenção. O programa Quem Ama, Cuida já levou às regiões Norte e Leste ações de poda e remoção de árvores, roçada, limpeza de áreas públicas, tapa-buracos, hidrojateamento, manutenção da iluminação e limpeza de bocas de lobo.
Na Região Leste, as ações chegaram a 24 bairros, entre eles Colônia, Nambi, Pacaembu, Ponte São João, São Camilo e Tamoio. Na Região Norte, as equipes passaram por bairros como Champirra, Fazenda Conceição, Mato Dentro, Monterrey, Parque Espelho D’Água, Rio Acima e São José da Pedra Santa.
As ações de prevenção contra alagamentos também fazem parte da rotina. A Operação contra Enchentes mantém serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo, manutenção da drenagem e desassoreamento de córregos em diferentes pontos das regiões.
Mais serviços e presença da Prefeitura nos bairros
Além das obras e intervenções físicas, a estratégia da Prefeitura inclui levar serviços para mais perto dos moradores. O Prefeitura na Área é um exemplo dessa proposta, reunindo em um único espaço atendimentos de diferentes secretarias e órgãos municipais.