Ampliar o acesso aos serviços públicos, atender regiões que cresceram nos últimos anos e levar infraestrutura para mais perto da população. Com esse direcionamento, a Prefeitura de Jundiaí concentra um conjunto de investimentos nas regiões Norte, Nordeste e Leste, reunindo ações em saúde, saneamento, habitação, mobilidade, segurança, esporte, lazer e zeladoria.

As iniciativas fazem parte de uma atuação integrada nos territórios. Novos equipamentos públicos, ampliação da rede de atendimento, melhorias de infraestrutura e ações realizadas diretamente nos bairros buscam responder às necessidades de cada região e melhorar a rotina dos moradores.

Região Norte