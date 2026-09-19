Um espaço pensado para acolher, cuidar e ampliar as possibilidades de desenvolvimento das crianças neurodivergentes e, ao mesmo tempo, oferecer suporte às suas famílias. A Prefeitura de Jundiaí inaugurou neste sábado (19) o Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida. O novo equipamento marca uma nova etapa no atendimento especializado oferecido pelo município.

O Centro reúne diferentes especialidades em um mesmo local e foi estruturado para oferecer avaliação, diagnóstico e acompanhamento de crianças neurodivergentes, com um olhar integrado para as necessidades de cada paciente e de sua família. A expectativa é realizar cerca de mil atendimentos por mês.

A inauguração reuniu famílias, crianças e jovens neurodivergentes, profissionais da Rede Municipal, representantes de entidades, secretários e vereadores, em uma manhã marcada por muita emoção e alegria pela entrega do equipamento à comunidade. Cerca de 300 pessoas marcaram presença no evento, entre elas o prefeito Gustavo Martinelli, o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, e a gerente do Centro Integrado Girassóis, Gabriela Tripicchio. A programação contou ainda com apresentações de assistidos pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), e da AMARATI.