Um espaço pensado para acolher, cuidar e ampliar as possibilidades de desenvolvimento das crianças neurodivergentes e, ao mesmo tempo, oferecer suporte às suas famílias. A Prefeitura de Jundiaí inaugurou neste sábado (19) o Centro Integrado Girassóis, na Vila Aparecida. O novo equipamento marca uma nova etapa no atendimento especializado oferecido pelo município.
O Centro reúne diferentes especialidades em um mesmo local e foi estruturado para oferecer avaliação, diagnóstico e acompanhamento de crianças neurodivergentes, com um olhar integrado para as necessidades de cada paciente e de sua família. A expectativa é realizar cerca de mil atendimentos por mês.
A inauguração reuniu famílias, crianças e jovens neurodivergentes, profissionais da Rede Municipal, representantes de entidades, secretários e vereadores, em uma manhã marcada por muita emoção e alegria pela entrega do equipamento à comunidade. Cerca de 300 pessoas marcaram presença no evento, entre elas o prefeito Gustavo Martinelli, o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, e a gerente do Centro Integrado Girassóis, Gabriela Tripicchio. A programação contou ainda com apresentações de assistidos pelo Programa de Esportes e Atividades Motoras Adaptadas (PEAMA), da Secretaria de Esporte e Lazer (SMEL), e da AMARATI.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a entrega é resultado de um processo que começou com a escuta das próprias famílias e se transformou em uma resposta concreta do poder público. “O Centro Integrado Girassóis nasceu da escuta. O Fundo Social, por meio do Clube de Mães Atípicas, começou a ouvir de perto as dificuldades enfrentadas por essas famílias. Quando essa realidade chegou até nós, entendemos que não bastava ouvir. Era preciso transformar essa escuta em uma resposta concreta. E é isso que estamos entregando hoje”, afirmou Martinelli, bastante emocionado com a entrega do Girassóis.
Da escuta das famílias para uma nova política de cuidado
A história do Centro Integrado Girassóis começou antes mesmo da implantação do espaço físico. A necessidade de ampliar e integrar o atendimento foi identificada a partir do contato do Fundo Social de Solidariedade com mães e responsáveis por crianças neurodivergentes, especialmente por meio do Clube de Mães Atípicas.
As demandas apresentadas pelas famílias foram compartilhadas com a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS) e juntas deram início a um trabalho para estruturar um modelo capaz de reunir diferentes profissionais e oferecer um acompanhamento mais integrado às crianças.
O Centro conta com atendimento em neuropediatria, psiquiatria infantil, fonoaudiologia, psicologia, neuropsicologia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social e odontopediatria.Segundo a gerente do Centro, Gabriela Tripicchio, a mãe que deseja ter seu filho assistido no equipamento deve procurar uma unidade de saúde de referência da Rede Municipal. “Jundiaí precisava do Girassóis para realizar o atendimento multidisciplinar e acolhedor que nossas crianças e jovens merecem. É uma honra e um desafio estar envolvida no trabalho do Centro”, emendou Gabriela.
“Esta é uma conquista para Jundiaí. Vamos oferecer um serviço completo e com alto grau de conhecimento técnico às crianças, que vai impactar positivamente em seus grupos familiares. Estamos tornando Jundiaí uma cidade para todas as crianças”, disse o secretário Flávio Amorim.
A munícipe Andreia Rocha Bonifácio Tavares estava encantada com a entrega do Centro e sua estrutura. “Temos o local certo para levarmos nossos filhos, no Girassóis. Minha filha Helena é o girassol da minha vida e agora será acolhida num espaço com todas as condições. Estou certa que minha menina se sentirá em casa e vai interagir bastante aqui”, emendou. Helena também gostou do que viu. “Quero curtir os brinquedos sensoriais”, completou a garota. “O Centro vai ajudar bastante no desenvolvimento cognitivo dos assistidos. Quero que minha filha faça neste equipamento terapia ocupacional, fonoaudiologia e fisioterapia”, disse Francisca Gomes do Nascimento, mãe da jovem Nathally.
Cuidado que também chega às famílias
Além dos consultórios e ambientes destinados às crianças, o Centro Integrado Girassóis conta com um espaço de acolhimento para mães e responsáveis. A proposta considera que o acompanhamento de uma criança neurodivergente envolve toda a família e que os responsáveis também precisam encontrar apoio ao longo dessa jornada. “Por trás de cada atendimento existe uma criança e, junto dela, uma família inteira que também precisa ser acolhida. Por isso, o Girassóis não foi pensado apenas olhando para o tratamento. Foi pensado olhando para as pessoas, para as mães, para os responsáveis e para toda essa caminhada que eles enfrentam junto com seus filhos”, disse Martinelli.
Programa Girassol une Saúde, Educação e Lazer
A entrega do Centro faz parte de uma proposta mais ampla de inclusão em Jundiaí. O Programa Girassol reúne iniciativas em três áreas que se complementam: Saúde, Educação e Lazer. Na Saúde, o Centro Integrado Girassóis concentra o atendimento especializado e multiprofissional. Na Educação, as Salas Girassol ampliam as estratégias de inclusão e aprendizagem dos estudantes da Rede Municipal. Já no lazer, o Espaço Girassóis, no Mundo das Crianças, será um ambiente inclusivo e sensorial voltado à convivência, ao brincar e às diferentes experiências das crianças.
Parceria com a AMA amplia atendimento
Durante a inauguração, a Prefeitura também anunciou uma parceria com a Associação Amigos do Autista (AMA), dando mais um passo na proposta de ampliar e descentralizar o atendimento às crianças e famílias. A partir de novembro, a parceria permitirá a assistência de 13 crianças e jovens por mês, de 9 a 12 anos. “Estou muito feliz em saber que vamos contribuir para melhorar a vida de nossas crianças e jovens neurodivergentes”, afirmou Jaqueline Attolini Muraro, presidente da AMA.
Após o ato oficial de inauguração, famílias, crianças, autoridades e convidados puderam conhecer os ambientes e a estrutura preparada para os atendimentos.
O Centro Integrado Girassóis está localizado na Rua Areias, 22, na Vila Aparecida.