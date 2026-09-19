Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall dividem o palco pela primeira vez em “Um Dia Muito Especial”, espetáculo que chega a Jundiaí neste sábado (19), às 20h, no Teatro Polytheama. A montagem, que também conta com Carolina Stofella no elenco, adapta para o teatro o clássico filme italiano de Ettore Scola, lançado em 1977.
A história se passa em Roma, em 6 de maio de 1938, durante a visita de Adolf Hitler à Itália e a aproximação política entre o regime nazista e o fascismo de Benito Mussolini. Enquanto a cidade acompanha uma grande celebração, duas pessoas que não participam daquele momento acabam se encontrando por acaso.
Gianecchini interpreta Gabriele, um radialista que perdeu o emprego por ser gay e está sob ameaça de prisão. Casadevall vive Antonietta, dona de casa e mãe de seis filhos, que permanece em casa enquanto o marido e os filhos vão acompanhar o desfile. O encontro acontece quando o pássaro de estimação dela voa para a janela do apartamento de Gabriele. A partir desse episódio, os dois começam a conversar e compartilham, ao longo de um único dia, sonhos, frustrações e desejos. Vindos de realidades diferentes, eles constroem uma relação de amizade e afeto que transforma a vida dos dois.
O espetáculo usa esse encontro para discutir temas que ultrapassam a história dos personagens, como preconceito, intolerância, machismo, aceitação e empatia. Em entrevista ao SBT News, Gianecchini resumiu um dos pontos centrais da trama ao destacar que os personagens teriam motivos para se colocar em lados opostos, mas acabam criando uma conexão.
A montagem é dirigida e adaptada por Alexandre Reinecke, com tradução de Célia Tolentino. A produção marca a primeira vez em que Gianecchini e Casadevall trabalham juntos no teatro.
Do cinema para o palco
“Um Dia Muito Especial” é baseado no filme homônimo de Ettore Scola, protagonizado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Lançada em 1977, a produção italiana se tornou referência ao colocar no centro da narrativa o encontro entre duas pessoas em meio a um contexto de autoritarismo e exclusão.
Esta é a segunda adaptação da história para os palcos brasileiros. A primeira foi montada em 1986, com direção de José Possi Neto e protagonizada por Glória Menezes e Tarcísio Meira. Na montagem atual, além de Gianecchini e Casadevall, o elenco conta com Carolina Stofella. A ficha técnica reúne ainda Marco Lima nos cenários, César Pivetti na iluminação, Dan Maia na trilha sonora e Ricardo Almeida no figurino masculino.
Em Jundiaí
A apresentação no Teatro Polytheama terá 90 minutos. Segundo a agenda oficial da Cultura Jundiaí, a sessão começa às 20h e tem classificação livre. O teatro fica na Rua Barão de Jundiaí, 176, no Centro.
A montagem faz parte de uma circulação nacional que passou por diferentes cidades brasileiras ao longo de 2026, incluindo Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Em Jundiaí, a apresentação ocorre neste sábado, com os ingressos disponíveis pela bilheteria física e pelos canais de venda indicados pela organização.
SERVIÇO
Um Dia Muito Especial
Quando: sábado (19), às 20h
Onde: Teatro Polytheama
Endereço: Rua Barão de Jundiaí, 176, Centro
Duração: 90 minutos
Classificação: livre
Elenco: Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Carolina Stofella