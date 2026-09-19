Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall dividem o palco pela primeira vez em “Um Dia Muito Especial”, espetáculo que chega a Jundiaí neste sábado (19), às 20h, no Teatro Polytheama. A montagem, que também conta com Carolina Stofella no elenco, adapta para o teatro o clássico filme italiano de Ettore Scola, lançado em 1977.

A história se passa em Roma, em 6 de maio de 1938, durante a visita de Adolf Hitler à Itália e a aproximação política entre o regime nazista e o fascismo de Benito Mussolini. Enquanto a cidade acompanha uma grande celebração, duas pessoas que não participam daquele momento acabam se encontrando por acaso.

Gianecchini interpreta Gabriele, um radialista que perdeu o emprego por ser gay e está sob ameaça de prisão. Casadevall vive Antonietta, dona de casa e mãe de seis filhos, que permanece em casa enquanto o marido e os filhos vão acompanhar o desfile. O encontro acontece quando o pássaro de estimação dela voa para a janela do apartamento de Gabriele. A partir desse episódio, os dois começam a conversar e compartilham, ao longo de um único dia, sonhos, frustrações e desejos. Vindos de realidades diferentes, eles constroem uma relação de amizade e afeto que transforma a vida dos dois.