Mães atípicas que integram o Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, participam, neste fim de semana, da FENS nos Bairros, no Cecap, levando seus produtos ao público e ampliando as oportunidades de divulgação, comercialização e criação de novas parcerias. A participação representa um passo importante para mulheres que encontraram no empreendedorismo uma alternativa para conciliar a geração de renda com os cuidados dos filhos.
Realizada pela Prefeitura de Jundiaí, a FENS nos Bairros reúne mais de 50 expositores e tem como objetivo aproximar pequenos empreendedores dos consumidores, ampliar a visibilidade dos negócios e estimular novas oportunidades de comercialização e conexão. A edição voltada às regiões Norte e Noroeste acontece hoje (19) e amanhã (20), no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, com entrada gratuita.
Para as mães do Clube, a feira também representa a oportunidade de dar visibilidade a trabalhos que, em muitos casos, nasceram da necessidade de adaptar a vida profissional à rotina de cuidados dos filhos. Mais do que uma fonte de renda, o empreendedorismo passa a ser uma forma de recuperar autonomia, fortalecer a identidade profissional e construir novas redes de relacionamento.
“O Clube de Mães é algo que fazia falta na cidade, um lugar seguro onde as mães atípicas podem se apoiar, se conectar e trocar experiências. Além disso, nos dá a oportunidade de mostrar nosso trabalho para o público através dos eventos que acontecem na cidade, o que é muito importante para nós, que acabamos tendo que nos reinventar e empreender para estar mais presentes no dia a dia dos nossos filhos”, afirma Michelly Gassmann.
Para Rosana Roberta Formico, o empreendedorismo também surgiu como uma maneira de conciliar a rotina familiar com a necessidade de gerar renda. Ela começou a produzir e vender trufas e pão de mel para ajudar a custear o deslocamento da filha, pessoa com deficiência e atleta paralímpica, para os treinos no PEAMA. O convite para participar da FENS representa, agora, uma oportunidade de ampliar a divulgação dos produtos e investir na profissionalização do negócio.
“Com o tempo escasso para trabalhar em um período normal, foi uma forma de voltar ao mercado. Sou muito grata por voltar aos poucos a ter autonomia e voltar a me enxergar como indivíduo. Espero, com a participação, formar novas parcerias e conseguir divulgar os meus produtos para um maior público, o que sem essa oportunidade seria muito difícil”, conta.
FENS nos Bairros – Regiões Norte e Noroeste
A FENS nos Bairros será realizada nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, na Rua Uva Niágara, 352, Cecap. Sexta (18), o evento acontece das 18h às 22h; no sábado (19) e domingo (20), das 9h às 22h. A entrada é gratuita.
A programação conta ainda com Espaço Kids e praça de alimentação organizada pelo Santuário Santa Rita de Cássia. Toda a arrecadação da praça de alimentação será destinada ao Santuário.