Mães atípicas que integram o Clube de Mães Atípicas, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, participam, neste fim de semana, da FENS nos Bairros, no Cecap, levando seus produtos ao público e ampliando as oportunidades de divulgação, comercialização e criação de novas parcerias. A participação representa um passo importante para mulheres que encontraram no empreendedorismo uma alternativa para conciliar a geração de renda com os cuidados dos filhos.

Realizada pela Prefeitura de Jundiaí, a FENS nos Bairros reúne mais de 50 expositores e tem como objetivo aproximar pequenos empreendedores dos consumidores, ampliar a visibilidade dos negócios e estimular novas oportunidades de comercialização e conexão. A edição voltada às regiões Norte e Noroeste acontece hoje (19) e amanhã (20), no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, com entrada gratuita.

Para as mães do Clube, a feira também representa a oportunidade de dar visibilidade a trabalhos que, em muitos casos, nasceram da necessidade de adaptar a vida profissional à rotina de cuidados dos filhos. Mais do que uma fonte de renda, o empreendedorismo passa a ser uma forma de recuperar autonomia, fortalecer a identidade profissional e construir novas redes de relacionamento.