O Grupo de Trabalho (GT) do programa Centro da Gente reuniu moradores, lojistas e representantes de diferentes setores para apresentar e debater a proposta de lei complementar que prevê incentivos

e benefícios fiscais vinculados à ocupação, recuperação e requalificação de imóveis e atividades no Centro.

A reunião foi conduzida pela coordenadora do GT Centro, Daniela Colagrossi, engenheira e urbanista da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), que iniciou o encontro fazendo um balanço das 18 propostas apresentadas há um ano pelo programa Revitaliza Centro. Segundo o acompanhamento apresentado, 16 propostas já tiveram encaminhamento, sendo algumas concluídas e outras em fase de implementação.

Entre as ações já encaminhadas estão o fortalecimento da atuação da Guarda Municipal na Praça da Matriz, a consolidação da Vizinhança Solidária, a atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) na região central, operações de limpeza e hidrojateamento, a gestão dos banheiros públicos junto à Catedral e a implantação de fraldário nos espaços masculino e feminino, em parceria com a Associação Comercial Empresarial (ACE).