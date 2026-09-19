O Grupo de Trabalho (GT) do programa Centro da Gente reuniu moradores, lojistas e representantes de diferentes setores para apresentar e debater a proposta de lei complementar que prevê incentivos
e benefícios fiscais vinculados à ocupação, recuperação e requalificação de imóveis e atividades no Centro.
A reunião foi conduzida pela coordenadora do GT Centro, Daniela Colagrossi, engenheira e urbanista da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), que iniciou o encontro fazendo um balanço das 18 propostas apresentadas há um ano pelo programa Revitaliza Centro. Segundo o acompanhamento apresentado, 16 propostas já tiveram encaminhamento, sendo algumas concluídas e outras em fase de implementação.
Entre as ações já encaminhadas estão o fortalecimento da atuação da Guarda Municipal na Praça da Matriz, a consolidação da Vizinhança Solidária, a atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) na região central, operações de limpeza e hidrojateamento, a gestão dos banheiros públicos junto à Catedral e a implantação de fraldário nos espaços masculino e feminino, em parceria com a Associação Comercial Empresarial (ACE).
Também avançaram as articulações com entidades sociais, as ações culturais para estimular a ocupação do Centro e os projetos relacionados ao mobiliário urbano, áreas verdes, estacionamento e requalificação da Praça da Matriz. Entre as próximas ações previstas estão a ampliação da presença de serviços públicos na região, com a transferência de equipamentos para o Centro, além da continuidade dos projetos de habitação e requalificação urbana.
Contrapartidas
A proposta de lei complementar discutida pelo GT Centro cria o programa “Reviver a Cidade – O Centro é da Gente” e estabelece incentivos fiscais para estimular investimentos privados na recuperação de imóveis, na ampliação da moradia e na instalação e manutenção de atividades econômicas na região central.
A lógica da proposta é associar os benefícios fiscais a ações que contribuam efetivamente para a requalificação e a ocupação do Centro. “Quando falamos em incentivo, não estamos falando apenas de uma redução de imposto. O objetivo é promover uma parceria público-privada para a
revitalização do Centro, com uma contrapartida da iniciativa privada na transformação
da região”, explicou Daniela .
Benefícios
No IPTU, a minuta prevê redução ou isenção para imóveis que recebam investimentos em recuperação, reparo ou manutenção, além de projetos que envolvam calçadas, uso misto,
arte urbana, retrofit e novas edificações multifamiliares verticais. Atividades de hotelaria e gastronomia que atendam aos critérios estabelecidos na proposta também poderão ter isenção
de IPTU por três anos.
Outro incentivo previsto é a isenção, por cinco anos, da Taxa de Fiscalização de Licença de Localização e Funcionamento para atividades de cultura, artes, gastronomia, entretenimento, lazer, inovação e economia criativa que se enquadrem nas condições estabelecidas.
Além dos incentivos fiscais, o programa reúne ações do poder público e prevê parcerias com a iniciativa privada para fortalecer a região central, com atuação nos eixos de zeladoria urbana, habitação, requalificação urbana e mobilidade.