A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí, teve homologado seu terceiro recorde paulista master em 2026. A nova marca foi registrada nos 400 metros com barreiras, na categoria de 40 a 44 anos, durante o Campeonato Estadual de Atletismo Master, realizado em 11 de julho, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Gislaine completou a prova em 1min22s e reduziu em um segundo o recorde anterior, que também pertencia a ela e havia sido estabelecido em maio. A prova exige a passagem por dez barreiras e combina velocidade, força, resistência, coordenação, ritmo e flexibilidade.

Segundo a atleta, o novo resultado aumenta a motivação para os próximos desafios. Gislaine está três segundos atrás da marca de 1min19s da argentina Paola Zabalardo, apontada como líder do ranking sul-americano master de 2026, e pretende ajustar os treinamentos para diminuir essa diferença.