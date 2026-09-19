21 de setembro de 2026
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ATLETISMO MASTER

Gislaine bate terceiro recorde paulista no ano

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atleta do Time Jundiaí marca 1min22s nos 400m com barreiras
Atleta do Time Jundiaí marca 1min22s nos 400m com barreiras

A atleta Gislaine Cristina de Sá, do Time Jundiaí, teve homologado seu terceiro recorde paulista master em 2026. A nova marca foi registrada nos 400 metros com barreiras, na categoria de 40 a 44 anos, durante o Campeonato Estadual de Atletismo Master, realizado em 11 de julho, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Gislaine completou a prova em 1min22s e reduziu em um segundo o recorde anterior, que também pertencia a ela e havia sido estabelecido em maio. A prova exige a passagem por dez barreiras e combina velocidade, força, resistência, coordenação, ritmo e flexibilidade.

Segundo a atleta, o novo resultado aumenta a motivação para os próximos desafios. Gislaine está três segundos atrás da marca de 1min19s da argentina Paola Zabalardo, apontada como líder do ranking sul-americano master de 2026, e pretende ajustar os treinamentos para diminuir essa diferença.

A preparação também mira a Taça Brasil de Atletismo Master, prevista para novembro, em Bragança Paulista. A competição será uma das oportunidades para a atleta tentar baixar novamente seu tempo e se aproximar da marca sul-americana.

De acordo com o planejamento da equipe, a meta é buscar o quarto recorde estadual de Gislaine nos 400 metros com barreiras ainda neste ano. A atleta conta com o apoio da Clínica Ortogen.

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