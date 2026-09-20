A água será um dos desafios estratégicos da Região Metropolitana de Jundiaí nas próximas décadas. Com o crescimento populacional e a expansão das atividades econômicas, aumenta também a necessidade de planejamento para assegurar o abastecimento dos municípios, especialmente diante dos efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos.

Na 15ª pergunta da série de reportagens do Jornal de Jundiaí, os candidatos a deputado estadual e federal foram convidados a apresentar quais investimentos e políticas públicas consideram prioritários para garantir a segurança hídrica da RMJ no longo prazo. A questão envolve desde a preservação dos mananciais e o uso responsável da água até investimentos em infraestrutura, planejamento e medidas para enfrentar períodos de estiagem. Nem todos os candidatos contatados nos enviaram as respostas.

A pergunta enviada foi: