A água será um dos desafios estratégicos da Região Metropolitana de Jundiaí nas próximas décadas. Com o crescimento populacional e a expansão das atividades econômicas, aumenta também a necessidade de planejamento para assegurar o abastecimento dos municípios, especialmente diante dos efeitos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos.
Na 15ª pergunta da série de reportagens do Jornal de Jundiaí, os candidatos a deputado estadual e federal foram convidados a apresentar quais investimentos e políticas públicas consideram prioritários para garantir a segurança hídrica da RMJ no longo prazo. A questão envolve desde a preservação dos mananciais e o uso responsável da água até investimentos em infraestrutura, planejamento e medidas para enfrentar períodos de estiagem. Nem todos os candidatos contatados nos enviaram as respostas.
A pergunta enviada foi:
15. ÁGUA E SEGURANÇA HÍDRICA
O crescimento populacional, a expansão econômica e as mudanças climáticas aumentam a pressão sobre o abastecimento de água. Que investimentos ou políticas públicas precisam ser priorizados para garantir segurança hídrica à RMJ nas próximas décadas?
RESPOSTAS DOS CANDIDATOS
LUIZ FERNANDO MACHADO
Segurança hídrica exige planejamento de longo prazo. Em Jundiaí, como prefeito, avançamos na ampliação da reservação e na busca por novas fontes de abastecimento. Para a RMJ, é fundamental priorizar novas captações, proteção dos mananciais, redução de perdas e modernização da infraestrutura, com planejamento integrado entre os municípios para garantir água em quantidade e qualidade nas próximas décadas.
JOÃO PAULO
A RMJ precisa de um Plano Regional de Segurança Hídrica, com ampliação de reservatórios, ETAs, adutoras e interligações entre os municípios. É prioridade concluir a Adutora Paiva Castro, proteger a bacia do Jundiaí-Mirim, reduzir perdas com troca de redes e sensores e ampliar o reúso industrial. Também defenderei recursos estaduais e planos de contingência para períodos de seca.
FAOUAZ TAHA
Segurança hídrica precisa ser tratada como uma política regional e de longo prazo, cada vez mais atenta às mudanças climáticas que são uma realidade. Em Jundiaí, temos uma estrutura de referência. Como deputado estadual, pretendo buscar recursos e articulação com o Governo do Estado para ampliar a capacidade de abastecimento, modernizar infraestrutura e reduzir as perdas de água também na nossa Região. Defendo a proteção dos mananciais e a recuperação de áreas importantes para a produção de água, além de planejamento para enfrentar períodos de estiagem.
DR. CABOCLO
Troca de tubulações para reduzir perdas (hoje 40%) é o primeiro passo. O Rio Jundiaí-Mirim e as represas têm alta carga orgânica - folhas e terra - que, tratadas da forma ultrapassada de hoje, com cloro, formam organoclorados e trialometanos (THMs), cancerígenos cumulativos. Vamos modernizar as ETAs com ozônio e carvão ativado para entregar não só água na torneira, mas saúde. Água tratada não pode causar doença.
CRISTIANO LOPES
Como deputado federal, vou apoiar Jundiaí na busca por recursos para a construção de novas represas, ampliando a capacidade de armazenamento, principalmente na Zona Oeste. Já nas cidades da região atendidas pela Sabesp, vou cobrar investimentos em novas represas, melhoria da qualidade do abastecimento e serviços mais eficientes para a população.
DANILO JOAN
Para garantir segurança hídrica à RMJ nas próximas décadas, é fundamental investir em planejamento regional, ampliação e modernização da infraestrutura de abastecimento, redução de perdas e tratamento de esgoto. Também precisamos proteger mananciais, incentivar o reúso da água e adotar políticas de prevenção diante das mudanças climáticas. A integração entre municípios, Estado e iniciativa privada será essencial para assegurar água de qualidade para todos.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Água é vida e segurança para nossas famílias, nossa economia e o futuro da RMJ. Como deputado federal, vou defender investimentos em reservatórios, redes e redução de perdas, além da proteção dos mananciais, nascentes e matas. Vou buscar recursos e articular União, Estado e municípios para um planejamento regional de longo prazo, garantindo abastecimento de qualidade, preservação ambiental e água para as próximas gerações.
ELLEN MARTINELLI
A segurança hídrica precisa ser prioridade. Vamos defender investimentos em ampliação e modernização do abastecimento, redução de perdas, reservação, tratamento e reúso da água, além da proteção dos mananciais. Precisamos planejar hoje para garantir água em quantidade e qualidade para as próximas gerações, conciliando crescimento e sustentabilidade.
EDICARLOS VIEIRA
Água não respeita divisa de município, por isso segurança hídrica precisa ser tratada regionalmente. A Serra do Japi concentra nascentes e cursos d’água importantes, e apresentei o PLC 1.188/2026 para ampliar sua proteção. Jundiaí, por exemplo, recebe água do Rio Atibaia na estiagem, enquanto mananciais da Serra atendem outros municípios. Precisamos proteger as bacias e investir de forma conjunta.
FERNANDO PASQUALINO
Preservar nossas nascentes e áreas verdes (como a Serra do Mursa), modernizar a rede de distribuição para reduzir perdas e desperdício, e incentivar captação de água da chuva e reúso. Segurança hídrica exige planejamento federal e estadual integrado, com recursos para saneamento básico e educação ambiental. Água é vida e garantir esse direito é prioridade.