A eleição para deputado exige que os candidatos locais olhem para além dos limites de Jundiaí. Em busca de votos e alianças, nomes que disputam vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados relatam uma campanha que combina presença na cidade de origem com agendas em municípios vizinhos e, em alguns casos, em diferentes regiões de São Paulo.
O Jornal de Jundiaí perguntou aos 19 candidatos locais quais cidades estão sendo priorizadas fora de Jundiaí. Dez encaminharam respostas. O levantamento não permite medir a quantidade de visitas de cada candidatura, já que nem todos informaram número de compromissos ou uma agenda detalhada, mas ajuda a identificar os territórios citados pelos próprios candidatos.
Para entender a relevância dessas agendas, os dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições de 2026 ajudam a dimensionar o peso de cada município. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o eleitorado está assim distribuído:
Jundiaí: 337.206 eleitores
Várzea Paulista: 84.831 eleitores
Campo Limpo Paulista: 59.548 eleitores
Itupeva: 48.469 eleitores
Louveira: 39.309 eleitores
Cabreúva: 36.464 eleitores
Jarinu: 26.801 eleitores
Além dos municípios da RMJ, cidades vizinhas também concentram contingentes expressivos de votantes, como Itatiba (85.000 eleitores) e Cajamar (70.100 eleitores). Esse panorama numérico ajuda a compreender a razão pela qual as candidaturas buscam expandir suas bases para além das divisas de Jundiaí.
Entre os que responderam, a Região Metropolitana de Jundiaí aparece como principal eixo de expansão. João Paulo afirma que percorre todas as cidades da RMJ, além de Itatiba, com caminhadas no comércio, encontros em empresas, bairros, igrejas e reuniões com lideranças. Segundo ele, saúde regional, mobilidade, educação, emprego, segurança e representatividade estão entre os temas mais ouvidos.
Faouaz Taha também coloca a RMJ no centro da campanha, mas amplia o raio de atuação para a Capital, Grande São Paulo, região de Campinas e outros municípios do interior. O candidato lembra que, em 2022, recebeu votos em 202 cidades paulistas e diz que pretende reconectar esses laços e ouvir novamente eleitores e lideranças.
A estratégia regional também aparece nas respostas de Edicarlos Vieira e Cristiano Lopes. Edicarlos cita agendas pela RMJ, pela Capital e por outras cidades do Estado, destacando conversas com moradores, trabalhadores e lideranças. Cristiano afirma que tem percorrido as cidades da região, além de Jundiaí, em conversas com trabalhadores, empreendedores, entidades, lideranças e famílias.
Para Fernando Pasqualino, o mapa é mais concentrado no entorno imediato. Ele destaca Várzea Paulista, cidade onde nasceu e construiu sua trajetória, além de Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo Paulista e outros municípios da região. A estratégia combina a cidade de origem com municípios próximos.
Outros candidatos relatam uma expansão geográfica maior. Luiz Fernando Machado afirma já ter passado por mais de 20 cidades. Além da RMJ e de Itatiba, cita agendas na Capital e em regiões como Bragantina, Campinas, Noroeste Paulista, Grande São Paulo, ABC e Litoral.
Padre Silvio Andrei também apresenta uma campanha de alcance estadual. Segundo ele, foram aproximadamente 30 cidades visitadas, com encontros com moradores, lideranças e setores da sociedade. A descrição não lista os municípios, mas aponta para uma circulação ampla pelo Estado.
Ellen Martinelli relata presença em diversos municípios do interior paulista. Sem detalhar quais cidades ou quantificar as agendas, diz que as visitas têm como objetivo ouvir moradores, lideranças e apoiadores e apresentar propostas, levando para Brasília demandas de diferentes municípios.
Danilo Joan menciona uma passagem por diversas cidades e dá destaque a Cajamar, associando a presença no município ao reconhecimento de programas de governo desenvolvidos durante sua gestão. Também cita a relação construída ao longo do tempo com apoiadores.
O caso de Dr. Caboclo é diferente. A resposta informa que a campanha vem sendo conduzida de dentro de uma UTI, enquanto ele acompanha a esposa, que já passou por cinco cirurgias. Mesmo no hospital, afirma que segue trabalhando e administrando pessoalmente as redes sociais. Nesse período, relata ter recebido apoio de profissionais de saúde, segurança e serviços essenciais.
Agenda e os números das urnas
Os números do eleitorado revelam que não existe candidatura viável em Jundiaí sem o suporte dos municípios vizinhos. Ter uma votação expressiva em Jundiaí é o primeiro passo, mas é o desempenho das cidades da RMJ que garante o "saldo" necessário frente aos candidatos das grandes metrópoles.
O conjunto das respostas mostra diferentes mapas de expansão. Há candidaturas que priorizam a RMJ e municípios vizinhos; outras tentam ampliar redes construídas em eleições anteriores; e algumas relatam circulação por várias regiões do Estado. O ponto comum é a busca por presença física, contato com lideranças e construção de vínculos fora da cidade de origem.