A eleição para deputado exige que os candidatos locais olhem para além dos limites de Jundiaí. Em busca de votos e alianças, nomes que disputam vagas na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados relatam uma campanha que combina presença na cidade de origem com agendas em municípios vizinhos e, em alguns casos, em diferentes regiões de São Paulo.

O Jornal de Jundiaí perguntou aos 19 candidatos locais quais cidades estão sendo priorizadas fora de Jundiaí. Dez encaminharam respostas. O levantamento não permite medir a quantidade de visitas de cada candidatura, já que nem todos informaram número de compromissos ou uma agenda detalhada, mas ajuda a identificar os territórios citados pelos próprios candidatos.

Para entender a relevância dessas agendas, os dados consolidados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as Eleições de 2026 ajudam a dimensionar o peso de cada município. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o eleitorado está assim distribuído:



