A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata à reeleição, esteve em Jundiaí e participou de entrevista na Rádio Difusora com o jornalista Adilson Freddo. Acompanhada do professor Oswaldo José Fernandes, do PSB, ela falou sobre o cenário político, defendeu a participação dos eleitores e apontou a educação como suas principais bandeiras.
Ao comentar o ambiente político, Tabata afirmou que existe desânimo entre os eleitores diante de escândalos envolvendo instituições e políticos. Ela relacionou esse sentimento ao risco de aumento da abstenção e defendeu que o eleitor pesquise antes de votar.
A deputada citou projetos de sua autoria, como o “Pé-de-meia”, a lei de distribuição de absorventes e o “Pix Pensão”. Sobre este último, afirmou que a proposta prevê desconto automático da pensão alimentícia para a conta da mãe que tem direito ao pagamento.
A educação, segundo Tabata, continua sendo sua principal área de atuação. Ela relatou ter estudado em escola pública e recebido apoio de professores e projetos sociais. Disse que essa trajetória influenciou sua entrada na política e a escolha da educação como foco.
Durante a entrevista, a deputada abordou o combate à corrupção e ao crime organizado. Ela defendeu que o tema não seja tratado como uma questão de esquerda ou direita. “Quando a gente fala de combate à corrupção, quando a gente fala de combate ao crime, não venham falar comigo de esquerda ou direita”, afirmou.
Tabata disse que uma eventual denúncia de envolvimento de alguém com o crime organizado deveria ser investigada e afirmou que uma pessoa nessas condições não faria parte de sua chapa. Disse ainda que o PSB busca combinar experiência e juventude e defendeu uma posição mais ao centro.
Oswaldo Fernandes lembrou ter sido preso político em 1973. Tabata afirmou que a democracia é fundamental e deve estar entre os compromissos políticos.
Outro tema foi a relação entre Brasil e Estados Unidos. Ao falar sobre o presidente norte-americano Donald Trump, Tabata o classificou como autoritário e criticou medidas de taxação e declarações que, segundo ela, podem afetar o Brasil. Tabata citou terras raras, minerais críticos e água como recursos estratégicos e defendeu agregar valor internamente às riquezas naturais, com investimentos em indústria, tecnologia e formação profissional. Defendeu ainda que empresas estrangeiras tragam contrapartidas, citando data centers, tecnologia, formação de jovens e fortalecimento da indústria nacional.
Ao falar de sua atuação em Jundiaí, Tabata afirmou ter destinado, nos últimos anos, quase R$ 2 milhões em recursos federais para a cidade. Segundo ela, os recursos foram destinados ao São Vicente de Paulo e ao Grendacc, na área da saúde.
Na reta final da entrevista, a deputada reforçou a necessidade de os eleitores analisarem a atuação dos candidatos antes de votar. Ela destacou a importância de conhecer o histórico dos parlamentares.