A deputada federal Tabata Amaral (PSB), candidata à reeleição, esteve em Jundiaí e participou de entrevista na Rádio Difusora com o jornalista Adilson Freddo. Acompanhada do professor Oswaldo José Fernandes, do PSB, ela falou sobre o cenário político, defendeu a participação dos eleitores e apontou a educação como suas principais bandeiras.

Ao comentar o ambiente político, Tabata afirmou que existe desânimo entre os eleitores diante de escândalos envolvendo instituições e políticos. Ela relacionou esse sentimento ao risco de aumento da abstenção e defendeu que o eleitor pesquise antes de votar.

A deputada citou projetos de sua autoria, como o “Pé-de-meia”, a lei de distribuição de absorventes e o “Pix Pensão”. Sobre este último, afirmou que a proposta prevê desconto automático da pensão alimentícia para a conta da mãe que tem direito ao pagamento.