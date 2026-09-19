São sete os candidatos ao governo de São Paulo nestas eleições, segundo os registros do TSE. Mas, até agora, apenas Fernando Haddad (PT) desembarcou em Jundiaí. Na quinta-feira (17), fez caminhada, participou de ato político e concedeu entrevista à Rádio Difusora. E os outros seis? Tarcísio de Freitas, Carlos Machado, Vivian Mendes, Vera Lúcia, Izadora Dias e Policial Edjane ainda não apareceram por aqui. Será que Jundiaí já está no bolso? Ou os candidatos não consideram que a cidade possa render votos? Com mais de 400 mil habitantes e peso político regional, a ausência chama atenção. E, convenhamos, eleição também se ganha pedindo voto.

Centro de Jundiaí pode ter incentivos fiscais

O Grupo de Trabalho (GT) Centro avançou na proposta de lei complementar que prevê incentivos fiscais para estimular a ocupação, recuperação e requalificação de imóveis e atividades na região central de Jundiaí. A minuta cria o programa “Reviver a Cidade – O Centro é da Gente” e vincula os benefícios a contrapartidas da iniciativa privada. Entre as medidas estão redução ou isenção de IPTU para imóveis recuperados, projetos de retrofit, uso misto, novas edificações e intervenções em fachadas. Atividades de cultura, gastronomia, lazer e economia criativa poderão ter isenção de taxa de fiscalização por cinco anos. A proposta ainda seguirá os trâmites necessários para eventual transformação em lei