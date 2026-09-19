São sete os candidatos ao governo de São Paulo nestas eleições, segundo os registros do TSE. Mas, até agora, apenas Fernando Haddad (PT) desembarcou em Jundiaí. Na quinta-feira (17), fez caminhada, participou de ato político e concedeu entrevista à Rádio Difusora. E os outros seis? Tarcísio de Freitas, Carlos Machado, Vivian Mendes, Vera Lúcia, Izadora Dias e Policial Edjane ainda não apareceram por aqui. Será que Jundiaí já está no bolso? Ou os candidatos não consideram que a cidade possa render votos? Com mais de 400 mil habitantes e peso político regional, a ausência chama atenção. E, convenhamos, eleição também se ganha pedindo voto.
Centro de Jundiaí pode ter incentivos fiscais
O Grupo de Trabalho (GT) Centro avançou na proposta de lei complementar que prevê incentivos fiscais para estimular a ocupação, recuperação e requalificação de imóveis e atividades na região central de Jundiaí. A minuta cria o programa “Reviver a Cidade – O Centro é da Gente” e vincula os benefícios a contrapartidas da iniciativa privada. Entre as medidas estão redução ou isenção de IPTU para imóveis recuperados, projetos de retrofit, uso misto, novas edificações e intervenções em fachadas. Atividades de cultura, gastronomia, lazer e economia criativa poderão ter isenção de taxa de fiscalização por cinco anos. A proposta ainda seguirá os trâmites necessários para eventual transformação em lei
Estudantes na Câmara
A Câmara Municipal de Jundiaí recebeu estudantes da Guardinha para uma atividade do programa Guardiões da Infância, da Polícia Federal, sobre o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital). O encontro, realizado no Plenário, marcou um ano da entrada em vigor da Lei nº 15.211/2025. Segundo a Câmara, as palestras abordaram riscos e formas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A iniciativa também apresentou orientações sobre redes sociais, aplicativos, jogos e outros serviços digitais. O programa busca levar informação e prevenção a escolas e instituições de todo o país.
Projeto em favor dos idosos
A Câmara de Jundiaí aprovou nesta semana, o Projeto de Lei nº 14.824/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson (União). A proposta altera a Lei nº 8.990/2018, que instituiu a Campanha de Prevenção de Quedas de Idosos, realizada em junho, e acrescenta diretrizes e eixos à Política Municipal de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O texto prevê campanhas educativas, palestras e oficinas; protocolos de atendimento após quedas, incluindo avaliação física e psicológica, reabilitação e acompanhamento; e parcerias entre órgãos e instituições. A execução será do Executivo municipal.
Canetas emagrecedoras no SUS
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que as chamadas canetas emagrecedoras serão oferecidas gratuitamente pelo SUS a pessoas com obesidade. A medida, porém, ainda depende de etapas prévias. O Ministério da Saúde informou que conduz estudos para avaliar a incorporação dos medicamentos e prepara um protocolo clínico para definir seu uso. Um estudo acompanha 250 pacientes com obesidade grave ou associada a outras doenças que recebem semaglutida pelo SUS. Segundo o ministério, a pesquisa busca garantir segurança e estabelecer critérios para o acompanhamento. A iniciativa ainda não tem data para começar no país.