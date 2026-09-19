20 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PELA ORDEM

Sete candidatos. E Jundiaí?

Por Diná de Melo | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter

São sete os candidatos ao governo de São Paulo nestas eleições, segundo os registros do TSE. Mas, até agora, apenas Fernando Haddad (PT) desembarcou em Jundiaí. Na quinta-feira (17), fez caminhada, participou de ato político e concedeu entrevista à Rádio Difusora. E os outros seis? Tarcísio de Freitas, Carlos Machado, Vivian Mendes, Vera Lúcia, Izadora Dias e Policial Edjane ainda não apareceram por aqui. Será que Jundiaí já está no bolso? Ou os candidatos não consideram que a cidade possa render votos? Com mais de 400 mil habitantes e peso político regional, a ausência chama atenção. E, convenhamos, eleição também se ganha pedindo voto.

Centro de Jundiaí pode ter incentivos fiscais

O Grupo de Trabalho (GT) Centro avançou na proposta de lei complementar que prevê incentivos fiscais para estimular a ocupação, recuperação e requalificação de imóveis e atividades na região central de Jundiaí. A minuta cria o programa “Reviver a Cidade – O Centro é da Gente” e vincula os benefícios a contrapartidas da iniciativa privada. Entre as medidas estão redução ou isenção de IPTU para imóveis recuperados, projetos de retrofit, uso misto, novas edificações e intervenções em fachadas. Atividades de cultura, gastronomia, lazer e economia criativa poderão ter isenção de taxa de fiscalização por cinco anos. A proposta ainda seguirá os trâmites necessários para eventual transformação em lei

Estudantes na Câmara

A Câmara Municipal de Jundiaí recebeu estudantes da Guardinha para uma atividade do programa Guardiões da Infância, da Polícia Federal, sobre o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente (ECA Digital). O encontro, realizado no Plenário, marcou um ano da entrada em vigor da Lei nº 15.211/2025. Segundo a Câmara, as palestras abordaram riscos e formas de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. A iniciativa também apresentou orientações sobre redes sociais, aplicativos, jogos e outros serviços digitais. O programa busca levar informação e prevenção a escolas e instituições de todo o país. 

Projeto em favor dos idosos 

A Câmara de Jundiaí aprovou nesta semana, o Projeto de Lei nº 14.824/2025, de autoria do vereador Juninho Adilson (União). A proposta altera a Lei nº 8.990/2018, que instituiu a Campanha de Prevenção de Quedas de Idosos, realizada em junho, e acrescenta diretrizes e eixos à Política Municipal de Prevenção de Quedas entre Pessoas Idosas. O texto prevê campanhas educativas, palestras e oficinas; protocolos de atendimento após quedas, incluindo avaliação física e psicológica, reabilitação e acompanhamento; e parcerias entre órgãos e instituições. A execução será do Executivo municipal.

Canetas emagrecedoras no SUS 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que as chamadas canetas emagrecedoras serão oferecidas gratuitamente pelo SUS a pessoas com obesidade. A medida, porém, ainda depende de etapas prévias. O Ministério da Saúde informou que conduz estudos para avaliar a incorporação dos medicamentos e prepara um protocolo clínico para definir seu uso. Um estudo acompanha 250 pacientes com obesidade grave ou associada a outras doenças que recebem semaglutida pelo SUS. Segundo o ministério, a pesquisa busca garantir segurança e estabelecer critérios para o acompanhamento. A iniciativa ainda não tem data para começar no país.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários