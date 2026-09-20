Para algumas pessoas, sair da casa dos pais é sinônimo de independência. Para outras, esperar mais alguns anos pode ser uma forma de organizar a vida financeira, realizar outros planos ou cuidar da família. Em Jundiaí, adultos que trabalham e têm renda própria continuam morando com os pais, mostrando que a saída de casa nem sempre acontece no mesmo momento em que chega a independência financeira.
Aos 38 anos, Paula Carolina Amorim Antonio nunca morou sozinha. A permanência na casa da mãe é uma escolha que também envolve cuidado e parceria. As duas dividem despesas como energia, água, mercado, telefone e internet. “Foi uma escolha minha e agora também quero cuidar dela. Nós dividimos os gastos que temos”, conta.
Paula já pensou em morar sozinha, mas o custo de manter uma casa faz com que o plano espere um pouco mais. Enquanto isso, dividir as despesas permite que ela organize a vida financeira e conquiste outros objetivos. “Morando com a minha mãe, consigo economizar e realizar outros planos. Conquistar meu carro foi um exemplo disso”, afirma. A ideia é sair de casa quando estiver mais estabilizada financeiramente e avançar para uma nova etapa ao lado do noivo.
A história da biomédica Carolina R., de 41 anos, também mostra que morar com os pais pode ser uma escolha mesmo quando existe independência financeira. Profissional autônoma, ela sempre morou com a mãe e diz que a convivência entre as duas se transformou em uma parceria. “Moro com a minha mãe e nossa convivência sempre foi ótima. Somos parceiras e ajudamos uma à outra, o que também acabou sendo mais benéfico do que estar cada uma em sua casa. A independência financeira com certeza muda a relação dentro de casa para melhor e favorece todos”, afirma.
Carolina tem planos de comprar um imóvel, mas isso não significa necessariamente deixar a casa da mãe. Os custos de moradia e financiamento pesam na decisão, enquanto a divisão das despesas ajuda a manter outros projetos. “Eu gostaria e está nos meus planos comprar um imóvel, isso não quer dizer necessariamente sair da casa da minha mãe. Mas pode ser uma possibilidade também. Para isso acontecer, a economia atual precisaria melhorar muito e os juros de financiamento diminuírem”, relata.
Uma geração que demora mais para sair
A permanência de adultos na casa dos pais não é um fenômeno novo e também não está necessariamente ligada à falta de trabalho ou renda. Segundo o IBGE, em 2015, 25,3% das pessoas de 25 a 34 anos estavam na condição de filho no domicílio, acima dos 21,7% registrados em 2005. Naquele ano, 76,2% dessas pessoas estavam ocupadas, mostrando que ter trabalho não significava necessariamente morar fora da casa dos pais.
Os motivos podem ser diferentes. Para alguns, o dinheiro economizado ajuda a comprar um carro, fazer uma pós-graduação ou juntar recursos para adquirir um imóvel. Para outros, a permanência está ligada à dinâmica familiar ou ao cuidado com os pais.
Para a psicóloga Ingrid Thayná, a questão financeira é importante, mas não explica sozinha por que um adulto permanece na casa dos pais. “Hoje, a ideia de independência também está passando por transformações. Ter renda própria não significa necessariamente que a pessoa precise morar sozinha para ser considerada independente. É importante observar as crenças e expectativas que cada pessoa possui sobre o que é ser adulto, ser independente e ter sucesso”, explica.
A psicóloga destaca que a escolha precisa fazer sentido para cada família e que a convivência pode ser saudável quando existe autonomia, respeito e divisão de responsabilidades. “É preciso questionar qual é a função dessa escolha na vida daquela pessoa. Estamos falando de uma decisão consciente e alinhada aos seus objetivos ou existe uma dificuldade em assumir responsabilidades e construir autonomia? A resposta irá variar de pessoa para pessoa”, afirma.
Dentro de casa, o desafio está em adaptar a relação à vida adulta. Para Ingrid, o filho não deve continuar ocupando apenas o papel de quem recebe cuidados, mas também assumir responsabilidades. “Os problemas tendem a surgir devido a uma confusão nos papéis. O adulto tem responsabilidade e autonomia, mas continua sendo tratado como uma criança, ou quando os pais esperam ter participação ativa nas decisões que já pertencem a esse filho adulto”. Por isso, dividir despesas, tarefas e responsabilidades passa a ser parte importante da convivência. “É importante que o filho não ocupe apenas o papel do ‘filho que mora com os pais’, mas participe das responsabilidades daquela casa, claro, ajustado ao cenário e condição de cada família”, explica.