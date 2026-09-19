Motociclistas representam 20 das 38 mortes registradas no trânsito de Jundiaí entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga. O número corresponde a 52,6% dos óbitos no período. Na comparação com janeiro a agosto de 2025, quando foram registradas 50 mortes, o município teve 38 óbitos neste ano, uma redução de 24%. Agosto concentrou oito mortes, enquanto setembro já soma quatro motociclistas mortos até o dia 17 em acidentes registrados no município. Das 38 pessoas que morreram nos primeiros oito meses do ano, 20 estavam em motocicletas.

Os oito óbitos registrados em agosto ocorreram em diferentes pontos de Jundiaí. Entre os casos estão acidentes nas rodovias Anhanguera, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e João Cereser. Em 14 de agosto, um pedestre morreu após ser atropelado por uma carreta na Anhanguera. No dia 22, dois acidentes fatais ocorreram em rodovias. Na Dom Gabriel, um veículo bateu contra a defensa metálica e capotou. Na Bandeirantes, um SUV atingiu um Santana parado na faixa de rolamento.

Em 23 de agosto, um pedestre morreu após ser atropelado por um HB20 na João Cereser. Já no dia 27, um motociclista morreu após colidir com uma carreta durante uma manobra de acesso a uma alça, na Dom Gabriel.