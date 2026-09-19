Motociclistas representam 20 das 38 mortes registradas no trânsito de Jundiaí entre janeiro e agosto de 2026, segundo dados do Infosiga. O número corresponde a 52,6% dos óbitos no período. Na comparação com janeiro a agosto de 2025, quando foram registradas 50 mortes, o município teve 38 óbitos neste ano, uma redução de 24%. Agosto concentrou oito mortes, enquanto setembro já soma quatro motociclistas mortos até o dia 17 em acidentes registrados no município. Das 38 pessoas que morreram nos primeiros oito meses do ano, 20 estavam em motocicletas.
Os oito óbitos registrados em agosto ocorreram em diferentes pontos de Jundiaí. Entre os casos estão acidentes nas rodovias Anhanguera, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e João Cereser. Em 14 de agosto, um pedestre morreu após ser atropelado por uma carreta na Anhanguera. No dia 22, dois acidentes fatais ocorreram em rodovias. Na Dom Gabriel, um veículo bateu contra a defensa metálica e capotou. Na Bandeirantes, um SUV atingiu um Santana parado na faixa de rolamento.
Em 23 de agosto, um pedestre morreu após ser atropelado por um HB20 na João Cereser. Já no dia 27, um motociclista morreu após colidir com uma carreta durante uma manobra de acesso a uma alça, na Dom Gabriel.
Quatro motociclistas morreram em setembro
Até 17 de setembro, quatro motociclistas morreram em acidentes registrados no município. No dia 1º, um motociclista morreu na Dom Gabriel, no km 69. O caso foi inicialmente registrado como morte suspeita pela Polícia Civil, já que não havia testemunhas. O registro da Artesp aponta colisão com um veículo que deixou o local.
Em 8 de setembro, um motociclista morreu após bater na traseira de um Renault Clio na Marginal da Anhanguera, no km 56. No dia 16, um motociclista de 36 anos morreu após colidir com um caminhão na SP 332, no km 53, na região dos Cristais. O motorista do caminhão fez teste do bafômetro, com resultado negativo.
Já em 17 de setembro, uma colisão lateral entre duas motocicletas matou um motociclista no km 62 da Dom Gabriel. O outro condutor teve ferimentos leves. O acidente provocou cerca de cinco quilômetros de congestionamento.
Mais acidentes nas rodovias
Nos trechos da Anhanguera e Bandeirantes administrados pela Motiva Autoban, foram registrados 616 acidentes de janeiro a agosto de 2026, contra 581 no mesmo período de 2025, aumento de 6%. Desse total, 155 acidentes envolveram motociclistas, com três mortes. Em 2025, foram 170 ocorrências com motociclistas e dez mortes.
Na SP 300, administrada pela Via Colinas, foram 99 acidentes entre janeiro e agosto, contra 110 no mesmo período de 2025, redução de 10%. Neste ano, 43 ocorrências envolveram motociclistas e duas terminaram em morte. No ano passado, foram 46 acidentes com motos e duas mortes.
Na área administrada pela Rota das Bandeiras, que inclui as rodovias Engenheiro Constâncio Cintra, João Cereser e Romildo Prado, foram registradas três mortes no primeiro semestre de 2026, contra quatro no mesmo período de 2025. A concessionária contabilizou 105 acidentes nesses trechos no primeiro semestre. Das 205 pessoas envolvidas, 83% ficaram ilesas ou tiveram ferimentos leves. Foram 49 acidentes envolvendo motociclistas, sem registro de morte.
O fluxo também aumentou nas Anhanguera e Bandeirantes. O Volume Diário Médio passou de 1.247.862 veículos em agosto de 2025 para 1.273.655 em agosto de 2026, alta de aproximadamente 2%.
Atendimento médico
Os acidentes também aparecem na rotina dos serviços de saúde. De janeiro a agosto, o Hospital São Vicente realizou 84 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito em 2026, contra 138 no mesmo período de 2025, redução de 39,1%. Entre os motociclistas, foram 47 atendimentos neste ano, contra 70 no ano passado, queda de 32,9%.
Nos pronto atendimentos Central, Retiro, Ponte São João e Hortolândia, porém, houve aumento. Foram 1.163 atendimentos gerais de vítimas de acidentes de trânsito de janeiro a agosto de 2026, contra 827 no mesmo período de 2025, alta de 40,6%. Considerando apenas motociclistas, foram 698 atendimentos neste ano, contra 535 em 2025, aumento de 30,5%.
Segundo Fellipe Santos de Oliveira, enfermeiro supervisor do Pronto-socorro Adulto do HSV, os acidentes envolvendo motocicletas estão entre as principais ocorrências atendidas pela instituição. “As lesões mais frequentes são fraturas e traumas nas extremidades, principalmente braços e pernas, além de escoriações”, explica.
Prevenção
A Secretaria de Mobilidade e Transporte afirma que mantém ações de prevenção durante todo o ano e intensifica as atividades na Semana Nacional de Trânsito. Entre as iniciativas estão palestras, ações de conscientização nas vias, blitz integradas e treinamentos mensais para motociclistas, com atividades teóricas e práticas.
Segundo a Secretaria, os dados do Infosiga de janeiro a julho também mostram mudança na posição de Jundiaí no ranking estadual citado pela pasta. Considerando os óbitos no trânsito, o município passou da primeira para a sexta posição. Nas vias urbanas, passou da oitava para a 23ª posição.