Para reforçar a importância na educação no trânsito, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) programa a Semana Nacional de Trânsito com ações de conscientização e educação para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As concessionárias também organizam os trabalhos nas rodovias que administram.

Este ano, em Jundiaí, a campanha traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, um convite para que cada pessoa perceba que, além de veículos, o trânsito é feito de pessoas. A proposta é estimular comportamentos mais seguros, com respeito, atenção, empatia e responsabilidade no compartilhamento das ruas e avenidas.

Ao longo da Semana Nacional de Trânsito, as ações vão percorrer diferentes pontos de Jundiaí e envolver públicos de todas as idades. A programação combina palestras, atividades educativas e experiências práticas, levando orientações sobre segurança viária para escolas, empresas, terminais e espaços públicos.