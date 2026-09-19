Para reforçar a importância na educação no trânsito, a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) programa a Semana Nacional de Trânsito com ações de conscientização e educação para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. As concessionárias também organizam os trabalhos nas rodovias que administram.
Este ano, em Jundiaí, a campanha traz o tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, um convite para que cada pessoa perceba que, além de veículos, o trânsito é feito de pessoas. A proposta é estimular comportamentos mais seguros, com respeito, atenção, empatia e responsabilidade no compartilhamento das ruas e avenidas.
Ao longo da Semana Nacional de Trânsito, as ações vão percorrer diferentes pontos de Jundiaí e envolver públicos de todas as idades. A programação combina palestras, atividades educativas e experiências práticas, levando orientações sobre segurança viária para escolas, empresas, terminais e espaços públicos.
No dia 21 (segunda), às 8h30, o Terminal Vila Arens recebe a ação “Sentindo na Pele”, que utiliza simulações para proporcionar aos participantes uma experiência sobre algumas das limitações enfrentadas por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Na terça-feira (22), às 10h, a ação “Ponto Cego” será realizada na empresa Khote.
Entre os assuntos trabalhados durante a semana está a importância da redução da velocidade. Dentro dessa proposta, também será abordada a campanha “O que a pressa não deixa você ver?”, criada pelo Observatório de Segurança Viária. A iniciativa busca estimular a reflexão sobre as consequências das escolhas individuais e sobre como pequenas mudanças de comportamento podem contribuir para um trânsito mais seguro, humano e responsável.
Na Região
A Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito de Várzea Paulista fará, na próxima sexta-feira (25), às 15h30, um Pit Stop educativo na avenida Bertioga. A iniciativa integra a programação da Semana Nacional do Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, e busca conscientizar motoristas, motociclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis e seguras no trânsito.
Durante a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, as concessionárias que administram rodovias da região promovem ações de conscientização e segurança viária.
A Motiva AutoBAn realiza a campanha com a mensagem “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, com orientações voltadas a motociclistas, pedestres e caminhoneiros, além de reforçar a importância do uso do cinto de segurança. Em Jundiaí, a ação será realizada no dia 25 de setembro, das 9h às 16h, na Etec Benedito Storani, com orientações sobre o uso do celular, álcool e direção e simulação de procedimentos de desengasgo. A programação também inclui ações para pedestres, motociclistas, ciclistas e caminhoneiros ao longo da semana.
A Via Colinas, da Via Appia, também terá uma ação diretamente em Jundiaí. No dia 20 de setembro, das 9h30 às 11h30, a campanha “Motociclista e Ciclista na Via” será realizada no pórtico de entrada do estacionamento do Parque da Cidade. Durante a atividade, serão distribuídos materiais educativos e itens como antenas corta-pipa, adesivos e coletes refletivos, além de orientações de segurança.
Já a Rota das Bandeiras iniciou nesta sexta-feira (18) uma ação com motociclistas para marcar o início da Semana Nacional do Trânsito. A concessionária administra o Corredor Dom Pedro, que inclui trechos de Jundiaí, como a Rodovia João Cereser (SP-360).