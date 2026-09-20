Esta segunda-feira (21) é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data que lembra a importância da inclusão social no Brasil. A conscientização, porém, é proposta do mês, com a campanha Setembro Verde, dedicada à conscientização sobre a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência (PcD). E um dos direitos da pessoa com deficiência, por vezes, não chega a todas que necessitam. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio mensal pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, abrange cerca de 14,4% da população com deficiência nas sete cidades da região.
O BPC é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Esse benefício, de um salário mínimo, não exige contribuição prévia ao INSS, mas não paga 13º, não gera pensão em caso de morte e é reavaliado a cada dois anos. Nestas condições, pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, que tenham impedimento de longo prazo (no mínimo 2 anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impeça a participação plena na sociedade, podem receber o BPC se comprovada a renda domiciliar per capita de até 1/4 do salário mínimo (quando não há elevado gasto com saúde), além de cadastro prévio no CadÚnico.
Dados do Censo 2022 mostram que Jundiaí, com 443.221 habitantes, tem 5,1% da população com deficiência. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a população, de acordo com o Censo 2022, chega a 843.633 habitantes. Em média, considerando todos os municípios, 5,2% da população da região tem alguma deficiência, o que equivale a 43.615,8 pessoas, na média. No entanto, apenas 6.297 pessoas na região recebem o BPC por deficiência. Esse total representa 14,4% da população com deficiência.
De acordo com especialistas, o cuidado de pessoas com deficiência exige recursos financeiros e, em muitos casos, abdicação profissional de algum membro da família. Isso acaba gerando queda na renda familiar. Em artigo publicado no Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM), a advogada Natália Martinello Gründler defende que o cuidado intensivo exigido por filhos com necessidades especiais produz impactos concretos na autonomia econômica e profissional do genitor que o exerce. Essa sobrecarga, ainda segundo a advogada, é majoritariamente suportada por mulheres, revelando um cenário desigual.
Tendência de alta nas concessões
E, mesmo que nem todas as pessoas tenham acesso e conhecimento sobre o BPC, a tendência é de que mais famílias precisem do benefício. A população com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem aumentando e essas pessoas têm direito ao BPC se comprovados os critérios exigidos. Dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), órgão dos EUA de monitoramento de doenças, revelam aumento de 315% na prevalência de TEA entre 2000 e 2020 no país. No Brasil, o Censo 2022 mostrou que cerca de 1% da população (2,4 milhões de pessoas) têm TEA.
Nesta toada, o Governo Federal prevê alta de 25% nos gastos com BPC para pessoas com deficiência em 2027. As despesas devem alcançar R$ 83,9 bilhões no ano que vem, exatos R$ 17 bilhões a mais do que os R$ 66,9 bilhões reservados no Orçamento da União de 2026. Os valores não consideram o BPC para idosos, que deve custar R$ 60,3 bilhões em 2027. Nos últimos anos já houve aumento considerável dos pagamentos do benefício no Brasil e dois fatores poderiam responder a este aumento: decisões judiciais e diagnósticos enquadrados como autismo infantil.
O BPC para pessoas com deficiência tem uma expansão acelerada e, neste ano, a equipe econômica do Governo Federal já precisou revisar os números e reconhecer que a despesa alcançará R$ 79 bilhões. Quando comparada com esse valor, a reserva para 2027 cresce apenas 6,2%, o que não cobre nem mesmo o reajuste previsto para o salário mínimo (7,4%). Isso significa que ou o governo antevê alguma redução no número de beneficiários, ou a despesa pode estar subestimada e extrapolar novamente o previsto.
A judicialização do benefício cresceu em momentos de maior demora no atendimento, devido às filas do INSS. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que, dentro do Direito Assistencial, há neste ano na RMJ já 865 pedidos judiciais de benefício assistencial para pessoas com deficiência. Em todo o ano passado, foram 706; 516 em 2024; 452 em 2023; e 347 em 2022.