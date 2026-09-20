Esta segunda-feira (21) é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, data que lembra a importância da inclusão social no Brasil. A conscientização, porém, é proposta do mês, com a campanha Setembro Verde, dedicada à conscientização sobre a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência (PcD). E um dos direitos da pessoa com deficiência, por vezes, não chega a todas que necessitam. O Benefício de Prestação Continuada (BPC), auxílio mensal pago a idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, abrange cerca de 14,4% da população com deficiência nas sete cidades da região.

O BPC é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Esse benefício, de um salário mínimo, não exige contribuição prévia ao INSS, mas não paga 13º, não gera pensão em caso de morte e é reavaliado a cada dois anos. Nestas condições, pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência, que tenham impedimento de longo prazo (no mínimo 2 anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que impeça a participação plena na sociedade, podem receber o BPC se comprovada a renda domiciliar per capita de até 1/4 do salário mínimo (quando não há elevado gasto com saúde), além de cadastro prévio no CadÚnico.

Dados do Censo 2022 mostram que Jundiaí, com 443.221 habitantes, tem 5,1% da população com deficiência. Na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), a população, de acordo com o Censo 2022, chega a 843.633 habitantes. Em média, considerando todos os municípios, 5,2% da população da região tem alguma deficiência, o que equivale a 43.615,8 pessoas, na média. No entanto, apenas 6.297 pessoas na região recebem o BPC por deficiência. Esse total representa 14,4% da população com deficiência.