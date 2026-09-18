A vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) passou a integrar as estratégias de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, ampliando a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae).

A incorporação da VPC20 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) ocorre de forma gradual, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A oferta considera critérios como faixa etária, histórico vacinal e condições clínicas, conforme os grupos contemplados em cada etapa da estratégia.

A disponibilização da vacina nos municípios acompanha o cronograma e as orientações do Ministério da Saúde, bem como o envio das doses aos estados e municípios. A oferta poderá ser ampliada progressivamente para novos públicos, conforme as definições do PNI e a disponibilidade de doses.

Vacinação de rotina: crianças menores de 5 anos