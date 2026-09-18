18 de setembro de 2026
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PNEUMOCÓCICA

Em Jundiaí, por ora, a VPC20 está disponível apenas para crianças

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Rafael Nascimento / Ministério da Saúde
A vacinação de pessoas com 85 anos ou mais na cidade ainda não está disponível; o município aguarda o recebimento das doses
A vacinação de pessoas com 85 anos ou mais na cidade ainda não está disponível; o município aguarda o recebimento das doses

A vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20) passou a integrar as estratégias de imunização do Sistema Único de Saúde (SUS) em 2026, ampliando a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae).

A incorporação da VPC20 ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) ocorre de forma gradual, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A oferta considera critérios como faixa etária, histórico vacinal e condições clínicas, conforme os grupos contemplados em cada etapa da estratégia.

A disponibilização da vacina nos municípios acompanha o cronograma e as orientações do Ministério da Saúde, bem como o envio das doses aos estados e municípios. A oferta poderá ser ampliada progressivamente para novos públicos, conforme as definições do PNI e a disponibilidade de doses.

Vacinação de rotina: crianças menores de 5 anos

Para crianças menores de 5 anos, a VPC20 integra o processo de atualização do esquema de vacinação contra doenças pneumocócicas previsto no Calendário Nacional de Vacinação.

A indicação considera a idade e o histórico vacinal de cada criança, incluindo as doses recebidas anteriormente, para definir a necessidade de iniciar, completar ou atualizar o esquema, conforme as orientações do Ministério da Saúde.

VPC20 para pessoas com 85 anos ou mais

O Ministério da Saúde publicou, em 14 de setembro de 2026, a Nota Técnica Conjunta nº 310/2026, que estabelece as diretrizes para a ampliação da oferta da VPC20 no SUS às pessoas com 85 anos ou mais.

Em Jundiaí, a vacinação desse público ainda não está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O município aguarda o recebimento das doses, conforme o fluxo de distribuição do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, para iniciar a vacinação desse grupo.

Assim que as doses estiverem disponíveis e a estratégia for iniciada no município, a Prefeitura de Jundiaí divulgará as orientações à população sobre a vacinação.

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