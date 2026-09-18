A Prefeitura de Jundiaí, através da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), promoveu na manhã desta quarta-feira (16) o evento “De Setembro a Setembro: adolescências, determinantes sociais e redes de cuidado na prevenção ao suicídio”, realizado no auditório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). A iniciativa – incluída nas ações ligadas à campanha nacional “Setembro Amarelo” – reuniu servidores da Saúde, Educação e Assistência Social e debateu o trabalho intersetorial realizado no município.

O evento foi aberto pelo secretário de Promoção da Saúde de Jundiaí, Flávio Amorim. Segundo ele, o tema é uma das prioridades da pasta. “Estamos trabalhando para ampliar o acolhimento aos cidadãos com um olhar multiprofissional, preventivo e proativo. Temos que identificar o sofrimento das pessoas, sejam eles gerados por problemas de saúde, financeiros e familiares. A abordagem deve ser feita sempre com empatia, o que contribui para que nossa Rede Pública atue de forma mais potente na assistência aos cidadãos”, destacou Flavio.

Em 2026, o foco da iniciativa é a saúde mental na adolescência. “Todos nós temos um papel importante na prevenção ao suicídio. Para isso, a Secretaria vem desenvolvendo ações de fortalecimento da rede intersetorial, de monitoramento e qualificação do cuidado. No site da Prefeitura de Jundiaí, é possível acessar a cartilha voltada aos educadores. Valorizamos o acolhimento de quem sofre e a melhoria constante de nossa Rede de Atenção Psicossocial”, emendou o coordenador de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da SMPS, Alexandre Sandri.