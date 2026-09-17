17 de setembro de 2026
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SEGUNDO TURNO

Datafolha aponta empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 2 min
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Datafolha
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%.

Na pesquisa anterior, realizada uma semana antes, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 35%.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os números configuram empate técnico.

Primeiro turno

Além de Lula e Flávio Bolsonaro, aparecem na pesquisa:

  • Augusto Cury (Avante): 6%

  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

  • Romeu Zema (Novo): 2%

  • Samara (UP): 1%

  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

  • Branco ou nulo: 6%

  • Não sabem: 3%

    • O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 125 municípios, entre os dias 15 e 17 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.

    Pesquisa ocorreu durante crise no STF

    Segundo a Folha, o levantamento foi realizado durante a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Na terça-feira (15), a Corte suspendeu a sessão que analisava a abertura de uma investigação envolvendo Alexandre de Moraes e suas relações com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

    A sessão foi marcada por divergências entre ministros e terminou após um pedido de vista de Flávio Dino. A discussão sobre a análise conjunta ou separada dos casos de Moraes e André Mendonça ficou, assim, sem uma decisão definitiva.

    A pesquisa também ocorre em meio à disputa eleitoral e a diferentes estratégias adotadas pelos candidatos e seus aliados. Entre as medidas recentes está o anúncio de reajuste de 15% no Bolsa Família feito pelo governo Lula.

    Os dados apresentados pelo Datafolha retratam as intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas e podem sofrer alterações ao longo da campanha.

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