Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%.
Na pesquisa anterior, realizada uma semana antes, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 35%.
Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os números configuram empate técnico.
Primeiro turno
Além de Lula e Flávio Bolsonaro, aparecem na pesquisa:
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Augusto Cury (Avante): 6%
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Ronaldo Caiado (PSD): 4%
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Renan Santos (Missão): 3%
Romeu Zema (Novo): 2%
Samara (UP): 1%
Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
Branco ou nulo: 6%
Não sabem: 3%
O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 125 municípios, entre os dias 15 e 17 de setembro. A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.
Pesquisa ocorreu durante crise no STF
Segundo a Folha, o levantamento foi realizado durante a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Na terça-feira (15), a Corte suspendeu a sessão que analisava a abertura de uma investigação envolvendo Alexandre de Moraes e suas relações com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.
A sessão foi marcada por divergências entre ministros e terminou após um pedido de vista de Flávio Dino. A discussão sobre a análise conjunta ou separada dos casos de Moraes e André Mendonça ficou, assim, sem uma decisão definitiva.
A pesquisa também ocorre em meio à disputa eleitoral e a diferentes estratégias adotadas pelos candidatos e seus aliados. Entre as medidas recentes está o anúncio de reajuste de 15% no Bolsa Família feito pelo governo Lula.
Os dados apresentados pelo Datafolha retratam as intenções de voto no período em que as entrevistas foram realizadas e podem sofrer alterações ao longo da campanha.