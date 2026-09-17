Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (17) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 39% das intenções de voto no primeiro turno para a Presidência da República, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%.

Na pesquisa anterior, realizada uma semana antes, Lula tinha 39% e Flávio Bolsonaro, 35%.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 44% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os números configuram empate técnico.