Os municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) já somam 865 registros relacionados a infarto em 2026. Em Jundiaí, foram 716 casos de infarto ou síndrome coronariana aguda entre janeiro e setembro, acima dos 564 registrados em todo 2025, além de 235 mortes por infarto até agosto. O cenário ganha atenção neste Setembro Vermelho, mês de conscientização sobre a saúde do coração.

Em Jundiaí, as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 1.095 mortes em 2025, acima de câncer (748) e doenças respiratórias (346). Entre as causas específicas, foram 332 mortes por infarto e 126 por infarto cerebral.

Na região, Várzea Paulista registrou 56 casos até agosto, contra 83 em 2025. Campo Limpo Paulista teve 69 até junho, ante 74 no ano passado. Já Itupeva registrou 24 internações por infarto pelo SUS no primeiro semestre, contra 29 em todo o ano de 2025. Os números não formam uma série regional padronizada, já que os municípios forneceram períodos e bases diferentes. A soma reúne os registros informados pelas quatro cidades.