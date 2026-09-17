A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, confirmou a presença do vírus da raiva em um morcego encontrado morto em uma propriedade localizada na área rural do bairro Santa Clara.
O animal foi encontrado na área externa do imóvel e, segundo a Prefeitura, não houve contato de pessoas ou animais com o morcego.
O recolhimento foi realizado pela equipe da Visam no dia 11 de setembro, após solicitação de um morador. O espécime, do gênero Histiotus, foi encaminhado para análise no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP). O resultado do exame foi divulgado na quarta-feira (16) e confirmou a presença do vírus da raiva.
Após a confirmação, a Visam iniciou os protocolos de vigilância e prevenção, incluindo a investigação da ocorrência, avaliação do local e das circunstâncias em que o animal foi encontrado e orientação aos moradores.
A equipe também mantém o monitoramento de morcegos no município e realiza o recolhimento de exemplares encontrados em situações que possam justificar investigação.
Morcegos não devem ser eliminados
De acordo com a Prefeitura, os morcegos do gênero Histiotus, conhecidos como morcegos-de-orelhas-grandes, são comuns em Jundiaí e se alimentam exclusivamente de insetos, como mariposas, besouros e pernilongos.
Os animais desempenham papel importante no equilíbrio ambiental, contribuindo para o controle natural de insetos. Na natureza, podem utilizar árvores e rochas como abrigo. Em áreas urbanas, também podem ocupar locais escuros e protegidos, como forros de telhados, sótãos e frestas de construções.
A Prefeitura reforça que a presença de morcegos, por si só, não é motivo para captura ou eliminação. Os animais silvestres são protegidos por lei e exercem funções importantes nos ecossistemas.
O que fazer ao encontrar um morcego
A orientação é não tocar, capturar ou manipular morcegos encontrados no chão, em locais incomuns ou durante o dia.
Nessas situações, o morador deve comunicar a Visam pelos telefones (11) 4589-6340 ou (11) 4589-6350. Uma equipe técnica avaliará a ocorrência e, quando necessário, fará o recolhimento seguro do animal.
Em caso de contato direto com um morcego, incluindo mordida, arranhadura, contato com saliva ou qualquer situação em que não seja possível descartar uma exposição, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação e definição da necessidade de profilaxia contra a raiva.
Também é recomendado que cães e gatos estejam com a vacinação antirrábica atualizada. A vacina é oferecida gratuitamente pela Prefeitura, mediante agendamento prévio com a unidade responsável.