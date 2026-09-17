A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, confirmou a presença do vírus da raiva em um morcego encontrado morto em uma propriedade localizada na área rural do bairro Santa Clara.

O animal foi encontrado na área externa do imóvel e, segundo a Prefeitura, não houve contato de pessoas ou animais com o morcego.

O recolhimento foi realizado pela equipe da Visam no dia 11 de setembro, após solicitação de um morador. O espécime, do gênero Histiotus, foi encaminhado para análise no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP). O resultado do exame foi divulgado na quarta-feira (16) e confirmou a presença do vírus da raiva.