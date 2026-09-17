Começa nesta sexta-feira (18), às 18h, mais uma edição da Fens nos Bairros, desta vez voltada às regiões Norte e Noroeste de Jundiaí. Até domingo (20), o público poderá conhecer e prestigiar o trabalho de empreendedores locais, com opções de produtos e serviços de diferentes segmentos. O evento será realizado no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Cecap, com entrada gratuita.
Mais de 50 expositores participam desta edição, levando ao público produtos e serviços desenvolvidos e comercializados por empreendedores da região. A proposta é aproximar os pequenos negócios dos consumidores, ampliar a visibilidade dos empreendedores e gerar novas oportunidades de comercialização e conexão.
A iniciativa integra a proposta da prefeitura de levar a Fens para diferentes regiões da cidade, fortalecendo o empreendedorismo nos bairros e contribuindo para movimentar a economia local. Além de comprar diretamente de quem empreende em Jundiaí, os visitantes terão a oportunidade de conhecer novos negócios que muitas vezes estão localizados próximos de suas casas.
A programação também foi preparada para receber as famílias durante todo o fim de semana. Além dos estandes dos expositores, haverá Espaço Kids para as crianças e uma praça de alimentação organizada pelo Santuário Santa Rita de Cássia, com opções como mini pizza, batata, cachorro-quente, chope e refrigerante. Toda a arrecadação da praça de alimentação será destinada ao Santuário.
A Fens nos Bairros será realizada nesta sexta-feira (18), das 18h às 22h, e no sábado (19) e domingo (20), das 9h às 22h.
Serviço – Fens nos Bairros | Regiões Norte e Noroeste
18, 19 e 20 de setembro
Sexta-feira: 18h às 22h | Sábado e domingo: 9h às 22h
Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia – rua Uva Niágara, 352, Cecap
Mais de 50 expositores
Praça de alimentação
Espaço Kids