Começa nesta sexta-feira (18), às 18h, mais uma edição da Fens nos Bairros, desta vez voltada às regiões Norte e Noroeste de Jundiaí. Até domingo (20), o público poderá conhecer e prestigiar o trabalho de empreendedores locais, com opções de produtos e serviços de diferentes segmentos. O evento será realizado no Espaço dos Romeiros do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Cecap, com entrada gratuita.

Mais de 50 expositores participam desta edição, levando ao público produtos e serviços desenvolvidos e comercializados por empreendedores da região. A proposta é aproximar os pequenos negócios dos consumidores, ampliar a visibilidade dos empreendedores e gerar novas oportunidades de comercialização e conexão.

A iniciativa integra a proposta da prefeitura de levar a Fens para diferentes regiões da cidade, fortalecendo o empreendedorismo nos bairros e contribuindo para movimentar a economia local. Além de comprar diretamente de quem empreende em Jundiaí, os visitantes terão a oportunidade de conhecer novos negócios que muitas vezes estão localizados próximos de suas casas.