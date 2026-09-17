Em apoio à Semana Nacional de Trânsito, celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, a Motiva Autoban realizará uma série de ações educativas voltadas à conscientização de usuários do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A programação contempla atividades direcionadas a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reforçando comportamentos seguros e a importância da responsabilidade compartilhada para a redução de acidentes.

Um dos principais focos da programação deste ano será o combate à distração ao volante provocada pelo uso do celular. Considerado um dos comportamentos de maior risco no trânsito, o hábito de manusear o aparelho enquanto dirige compromete a atenção, reduz o tempo de reação do motorista e aumenta significativamente as chances de acidentes.

Segundo Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), dirigir e usar o celular tem o mesmo efeito de 1g/l de álcool no sangue. Motoristas com falta de atenção causada pelo celular reagem de forma insegura, reduzem a velocidade inesperadamente, têm dificuldade de manter o posicionamento correto do veículo na via e tendem a demorar mais tempo para frear. Além disso, ao influenciar fatores operacionais, psicológicos e cognitivos do motorista, o uso do telefone celular ao volante é a principal causa de Falta de Atenção ao Conduzir (FAC).