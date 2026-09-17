Em apoio à Semana Nacional de Trânsito, celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, a Motiva Autoban realizará uma série de ações educativas voltadas à conscientização de usuários do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A programação contempla atividades direcionadas a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reforçando comportamentos seguros e a importância da responsabilidade compartilhada para a redução de acidentes.
Um dos principais focos da programação deste ano será o combate à distração ao volante provocada pelo uso do celular. Considerado um dos comportamentos de maior risco no trânsito, o hábito de manusear o aparelho enquanto dirige compromete a atenção, reduz o tempo de reação do motorista e aumenta significativamente as chances de acidentes.
Segundo Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), dirigir e usar o celular tem o mesmo efeito de 1g/l de álcool no sangue. Motoristas com falta de atenção causada pelo celular reagem de forma insegura, reduzem a velocidade inesperadamente, têm dificuldade de manter o posicionamento correto do veículo na via e tendem a demorar mais tempo para frear. Além disso, ao influenciar fatores operacionais, psicológicos e cognitivos do motorista, o uso do telefone celular ao volante é a principal causa de Falta de Atenção ao Conduzir (FAC).
Por isso, a Motiva Autoban promoverá ações de conscientização para alertar os motoristas sobre a importância de manter o foco total na condução e adotar atitudes que preservem vidas. Confira o cronograma de ações educativas:
- Dia 19 de setembro
Local e horário: rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 39, das 8h às 9h
Tema: campanha “Viaje sem mexer no celular" + Movimento Afaste-se
- Dia 20 de setembro
Local e horário: rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 20, das 7h30 às 8h30
Tema: campanha para ciclistas - boas práticas para uma pedalada segura
- Dia 23 de setembro
Local e horário: rodovia Anhanguera (SP-330), km 54+400, das 7h30 às 8h30
Tema: campanha para pedestres – travessia segura
- Dia 23 de setembro
Local e horário: rodovia Anhanguera (SP-330), km 118, das 8h às 10h
Tema: campanha para motociclistas - orientações sobre o uso de antenas corta-pipas
- Dia 24 de setembro
Local e horário: rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 56, das 9h às 12h
Tema: campanha para caminhoneiros – orientação sobre os riscos da combinação entre álcool e direção
- Dia 25 de setembro
Local e horário: Etec Benedito Storani (Jundiaí), das 9h às 16h
Tema: campanha para estudantes com o tema “Viaje sem mexer no celular" + orientação sobre os riscos da combinação entre álcool e direção + simulação de procedimentos para desengasgo.
- Dia 25 de setembro
Local e horário: rodovia dos Bandeirantes (SP-348), km 36, das 19h30 às 20h30
Tema: orientações sobre a utilização correta do cinto de segurança e distribuição de mensagens com o tema “Paz no trânsito começa por você”.
Além da Motiva Autoban, as outras 13 concessionárias de rodovias da Motiva - presentes em 7 estados brasileiros - participarão da Semana Nacional de Trânsito com reforço das orientações sobre os riscos de dirigir e mexer no celular, ações que integram a Campanha “No Trânsito, seja apenas motorista”, a partir da plataforma de comunicação "Sua Segurança nos move".