Em comemoração aos 131 anos de história, o Clube 28 de Setembro promove neste sábado (19), das 10h às 20h, o 5º Encontro de Comunidades de Samba. O evento será na sede do clube, com a participação de artistas das mais diferentes vertentes e histórias, entre eles, músicos, capoeiristas, violeiros e DJs.
Segundo adianta a presidente do Clube, Edna Oliveira, as comemorações são pertinentes para firmar mais uma vez a importância da cultura negra para a região. Além do evento deste sábado, as comemorações seguem com missa, sessão solene e baile ao longo da semana.
“Mesmo diante de todas as dificuldades que estamos passando, estamos caminhando, por isso é importante organizar o eventos e mostrar que somos e estamos resistentes”, diz a presidente.
Programação
Com início às 10h o evento conta com apresentação de “choro”, “capoeira”, “palestra”’, “carimbó”, “baile black”, apresentação de viola, escola de samba, roda de samba e DJ. Artesanato e gastronomia também fazem parte do roteiro.
Uma das apresentações mais esperadas é o samba com os grupos “Manas em Roda”, “Comunidade do Samba”, de Itatiba, e o grupo Coração de Malandro. As apresentações começam às 15h30.
Para o músico Thiago Marquini, do grupo Coração de Malandro, o encontro mostra a importância da história cultural da região. “É um ponto de cultura que centraliza toda a nossa região. Esse coentro marca e revela a importância deste espaço para todos.”
A sede do Clube 28 de Setembro fica na rua Petronilha Antunes, 363, Centro, próximo ao Terminal Central. A entrada é gratuita.
O grupo Coração de Malandro é uma das atrações do evento
Palestras, apresentações culturais e rodas de samba para comemorar o aniversário do Clube 28 de Setembro