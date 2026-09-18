Em comemoração aos 131 anos de história, o Clube 28 de Setembro promove neste sábado (19), das 10h às 20h, o 5º Encontro de Comunidades de Samba. O evento será na sede do clube, com a participação de artistas das mais diferentes vertentes e histórias, entre eles, músicos, capoeiristas, violeiros e DJs.

Segundo adianta a presidente do Clube, Edna Oliveira, as comemorações são pertinentes para firmar mais uma vez a importância da cultura negra para a região. Além do evento deste sábado, as comemorações seguem com missa, sessão solene e baile ao longo da semana.

“Mesmo diante de todas as dificuldades que estamos passando, estamos caminhando, por isso é importante organizar o eventos e mostrar que somos e estamos resistentes”, diz a presidente.

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