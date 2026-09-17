A menopausa deixou de ser um assunto restrito aos consultórios e passou a dominar conversas em podcasts e palestras, o que ajudou a conscientizar muitas mulheres sobre essa fase da vida. Mas junto a isso, o tema agora também ocupa espaço nas prateleiras, nas redes sociais e nas estratégias de marketing de empresas de diferentes setores, com suplementos, cosméticos voltados para alterações da pele, roupas e tecidos com promessa de maior conforto térmico, dispositivos tecnológicos, aplicativos, serviços de telemedicina e diferentes fórmulas e soluções, que passaram a ser comercializados diretamente para mulheres que atravessam a transição menopausal. O movimento acompanha uma mudança importante: durante décadas, sintomas da menopausa foram subestimados ou tratados como uma fase que deveria ser simplesmente suportada. O aumento da informação e da oferta de tratamentos pode, portanto, representar um avanço.

Segundo o ginecologista Dr. Nélio Veiga Junior, pós-doutorando em Menopausa, com foco em saúde hormonal e qualidade de vida da mulher no climatério, o problema surge quando a complexidade da menopausa é reduzida a uma coleção de sintomas isolados, cada um acompanhado de uma nova solução comercial. “É importante diferenciar duas coisas. Uma é reconhecer que a mulher pode apresentar sintomas que precisam e podem ser tratados. Outra é transformar cada sintoma em um novo mercado de consumo, como se existisse necessariamente um produto específico para cada queixa. A menopausa não é uma doença única com uma solução universal, mas também não deve ser tratada como uma sequência de problemas independentes que podem ser resolvidos individualmente por meio de produtos comprados sem avaliação”, explica o ginecologista.

A expansão do setor mostra o tamanho dessa oportunidade comercial. Um levantamento da Grand View Research estima que o mercado global relacionado à menopausa, que inclui diferentes categorias de produtos e tratamentos, movimentou US$ 17,79 bilhões em 2024 e pode alcançar US$ 24,35 bilhões até 2030. No Brasil, a projeção é de crescimento de US$ 384,4 milhões em 2024 para US$ 527,1 milhões em 2030. A própria análise aponta os suplementos alimentares como um dos segmentos de maior relevância no mercado brasileiro.