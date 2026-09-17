19 de setembro de 2026
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LUCY CIOLA

Museu de Cabreúva completa um ano com programação especial

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
Em uma semana, a programação será voltada a celebrar a cultura, preservar memórias e ampliar os olhares sobre as histórias que fazem parte de Cabreúva
Em uma semana, a programação será voltada a celebrar a cultura, preservar memórias e ampliar os olhares sobre as histórias que fazem parte de Cabreúva

O Museu de Cabreúva “Lucy Ciola” está completando um ano e terá uma programação especial, a 20ª Primavera dos Museus, com o tema “Museu para todas as pessoas”, com atividades que convidam à reflexão, ao diálogo e à valorização da nossa história, cultura e patrimônio.

De 21 a 25 de setembro, a cidade terá oficinas, cine debate, workshop, palestra e exibição de curta-metragem, reunindo diferentes perspectivas sobre mulheres, diversidade, educação, vulnerabilidades, memória e patrimônio audiovisual.

Confira a programação:

  • 21/9 | 13h30
    Oficina de poesia: Corpo, autonomia e direito das mulheres
    Biblioteca Municipal Prof. Basilides Godoy (avenida Marciano Xavier de Oliveira, 364 - Centro)
  • 22/9 | 9h
    Cine Debate: Direção e Perspectivas Femininas com o filme “Que horas ela volta?”, de Ana Muylaert
    Cinema da Estação Cultural “Fotógrafo Tuta” (rua Maranhão, 350 - Jacaré)
  • 23/9 | 8h
    Workshop: Aplicação das Leis 10.639/03 e 11.645/08
    Museu de Cabreúva “Lucy Ciola” (Praça Alberto Mesquita de Camargo, S/N - Centro)
  • 24/9 | 9h
    Palestra: Como identificar, escutar e acolher pessoas em situação de vulnerabilidade
    Museu de Cabreúva “Lucy Ciola” (Praça Alberto Mesquita de Camargo, S/N - Centro)
  • 25/9 | 19h20
    Exibição do curta-metragem: “Maria de Oliveira, o Cinema Brasileiro passou por Itu” (2024), de Paulo Aranha. Após a sessão, haverá bate-papo com o diretor e Maria de Oliveira.
    Estação Cultural “Fotógrafo Tuta” (rua Maranhão, 350 - Jacaré)
  • 25/9 | 19h50
    Palestra: Cinema e o Patrimônio Audiovisual e sua identidade no interior, com Paulo Aranha.
    Estação Cultural “Fotógrafo Tuta” (rua Maranhão, 350 - Jacaré)

A semana terá programação para celebrar a cultura, preservar memórias e ampliar os olhares sobre as histórias que fazem parte de Cabreúva.

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