O Museu de Cabreúva “Lucy Ciola” está completando um ano e terá uma programação especial, a 20ª Primavera dos Museus, com o tema “Museu para todas as pessoas”, com atividades que convidam à reflexão, ao diálogo e à valorização da nossa história, cultura e patrimônio.

De 21 a 25 de setembro, a cidade terá oficinas, cine debate, workshop, palestra e exibição de curta-metragem, reunindo diferentes perspectivas sobre mulheres, diversidade, educação, vulnerabilidades, memória e patrimônio audiovisual.

Confira a programação: