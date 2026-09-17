A Linha 7-Rubi terá, neste domingo (20), alterações operacionais no trecho entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista, em continuidade à programação de obras do TIC Eixo Norte. As intervenções fazem parte do cronograma de modernização da infraestrutura ferroviária e contemplam serviços na rede aérea, sinalização e via permanente.
Durante toda a operação comercial, entre 4h e meia-noite, os passageiros devem ficar atentos às seguintes orientações:
- Os trens circularão por via única entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, com embarque e desembarque ocorrendo na mesma plataforma nos dois sentidos.
- Não haverá viagens diretas entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí. Os passageiros deverão realizar transferência na estação Francisco Morato para continuar a viagem em ambos os sentidos.
- Os intervalos programados serão de 12,5 minutos no trecho entre Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato e 30 minutos entre Francisco Morato e Jundiaí.
A TIC Trens recomenda que os passageiros acompanhem os avisos sonoros emitidos nos trens e estações, além das informações disponíveis nos cartazes informativos e nos canais oficiais da concessionária. Nas plataformas, agentes de atendimento e segurança estarão à disposição para orientar a população e esclarecer dúvidas sobre a operação.
Modernização da Linha 7-Rubi
As intervenções integram a modernização da Linha 7-Rubi, vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte. O trajeto da linha, que liga a capital paulista a Jundiaí, é a base operacional dos três serviços do projeto TIC Eixo Norte.
A TIC Trens é a concessionária responsável pela implantação dos serviços Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, entre São Paulo e Campinas, e do Trem Intermetropolitano (TIM), entre Jundiaí e Campinas, com paradas em Louveira, Valinhos e Vinhedo, assim como pela operação, manutenção e modernização da Linha 7-Rubi.
As obras de modernização do trecho incluem a implantação de acessibilidade universal nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.