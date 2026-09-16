Eleitores de Jundiaí com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com transporte especial e gratuito nos dias 4 e 25 de outubro, datas previstas para o primeiro e o segundo turnos das eleições de 2026. O serviço faz parte do programa “Seu Voto Importa”, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), ao qual a Prefeitura de Jundiaí aderiu.

A iniciativa busca garantir o deslocamento de pessoas que enfrentam dificuldades ou impossibilidade de utilizar o transporte público convencional para chegar aos locais de votação.

Podem solicitar o serviço pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual, além de pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com bebês de colo e pessoas com obesidade.