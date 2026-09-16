Eleitores de Jundiaí com deficiência ou mobilidade reduzida poderão contar com transporte especial e gratuito nos dias 4 e 25 de outubro, datas previstas para o primeiro e o segundo turnos das eleições de 2026. O serviço faz parte do programa “Seu Voto Importa”, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), ao qual a Prefeitura de Jundiaí aderiu.
A iniciativa busca garantir o deslocamento de pessoas que enfrentam dificuldades ou impossibilidade de utilizar o transporte público convencional para chegar aos locais de votação.
Podem solicitar o serviço pessoas com deficiência física, visual, auditiva ou intelectual, além de pessoas com mobilidade reduzida, como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com bebês de colo e pessoas com obesidade.
O atendimento será coordenado pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas (SMAGP) e contará com vans do programa municipal Movi Fácil.
Transporte será porta a porta
O serviço funcionará no sistema porta a porta. O veículo buscará o eleitor no endereço informado no momento do agendamento, fará o transporte até o local de votação e, depois, realizará o trajeto de volta para a residência.
Os deslocamentos serão realizados exclusivamente dentro dos limites do município de Jundiaí. Ao todo, serão disponibilizadas 132 vagas para o serviço.
Os veículos serão definidos de acordo com as necessidades informadas pelo eleitor no momento da solicitação. Pessoas que utilizam cadeira de rodas, por exemplo, serão atendidas por veículos adaptados.
Também será permitida a presença de acompanhante ou cão-guia, quando necessário, desde que a informação seja registrada previamente no formulário de solicitação.
Como solicitar
O eleitor interessado deverá preencher o formulário de agendamento disponibilizado pelo TRE-SP e informar se precisa do transporte no primeiro turno, no segundo turno ou nas duas datas. O prazo para fazer a solicitação termina em 27 de setembro.
A iniciativa busca ampliar as condições de acesso aos locais de votação e garantir que eleitores que necessitam de transporte adaptado tenham mais segurança e autonomia para exercer o direito ao voto.