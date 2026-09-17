O brasileiro está fazendo mais compras pela internet e com menor valor em cada pedido. Entre janeiro e junho deste ano, o comércio eletrônico movimentou R$ 208,4 bilhões no país, alta de 16,9% em relação ao mesmo período de 2025. Foram 756,7 milhões de pedidos, crescimento de 34,8%. Ao mesmo tempo, o tíquete médio caiu 13,3%, para R$ 275,50. Na região não é diferente. As compras on-line têm atraído a atenção de consumidores que preferem os pedidos feitos pelo celular do que ir às lojas físicas.

Roupas, produtos para casa, alimentação, itens para animais e até compras de mercado já fazem parte da rotina de quem resolve quase tudo pelo celular. A jundiaiense Amanda Rafaela Silva compra pela internet pelo menos quatro vezes por semana e alterna entre diferentes plataformas. “Compro de tudo. Lojas de roupas, comidas ou farmácias fazem parte da minha rotina. Muitas delas dão cupons e cashback”, afirma.

O hábito aumentou principalmente depois da pandemia. A comodidade, a possibilidade de pesquisar preços e as promoções pesam na decisão. “Já comprei casaco de R$ 1 mil por R$ 100. Depois da pandemia comecei a comprar mais pela internet porque me acostumei com a comodidade e odeio filas”, conta.