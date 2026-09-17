O brasileiro está fazendo mais compras pela internet e com menor valor em cada pedido. Entre janeiro e junho deste ano, o comércio eletrônico movimentou R$ 208,4 bilhões no país, alta de 16,9% em relação ao mesmo período de 2025. Foram 756,7 milhões de pedidos, crescimento de 34,8%. Ao mesmo tempo, o tíquete médio caiu 13,3%, para R$ 275,50. Na região não é diferente. As compras on-line têm atraído a atenção de consumidores que preferem os pedidos feitos pelo celular do que ir às lojas físicas.
Roupas, produtos para casa, alimentação, itens para animais e até compras de mercado já fazem parte da rotina de quem resolve quase tudo pelo celular. A jundiaiense Amanda Rafaela Silva compra pela internet pelo menos quatro vezes por semana e alterna entre diferentes plataformas. “Compro de tudo. Lojas de roupas, comidas ou farmácias fazem parte da minha rotina. Muitas delas dão cupons e cashback”, afirma.
O hábito aumentou principalmente depois da pandemia. A comodidade, a possibilidade de pesquisar preços e as promoções pesam na decisão. “Já comprei casaco de R$ 1 mil por R$ 100. Depois da pandemia comecei a comprar mais pela internet porque me acostumei com a comodidade e odeio filas”, conta.
Do preço à compra por impulso
A facilidade de comparar preços também faz parte da rotina de Isabella Balbi, que costuma fazer um ou dois pedidos por semana, além de usar o aplicativo de entrega de comidas praticamente todos os fins de semana. Já os de entrega de roupas e de produtos para a casa estão entre as plataformas mais usadas. “Alguns anos atrás não era tão comum comprar tanto pela internet e a vida não era tão corrida como hoje. Tem a mistura da comodidade, de não precisar sair de casa, com os preços. Eu fico sentada no sofá, procuro o que achar mais barato e compro”, afirma.
O celular também pode transformar uma pesquisa em compra. Isabella diz que o TikTok é onde mais encontra produtos que despertam interesse, principalmente em vídeos e lives. “Às vezes aparece uma live de produto e você fica interessado. As pessoas estão vestindo aquela roupa, usando aquele produto e você quer testar. Fico olhando, salvando as coisas e, principalmente de madrugada, começo a pensar no que ficaria legal em casa e acabo comprando”, relata.
De consumidor a vendedor
A expansão das plataformas também abriu espaço para quem passou de comprador a vendedor. Simone Fernandes Gandra sempre teve o hábito de comprar pela internet e começou a buscar, junto com a irmã, uma forma de transformar o ambiente digital em fonte de renda. “Começamos a pesquisar outras formas de ganhar dinheiro com o digital e encontramos o TikTok. É uma plataforma que, dependendo do produto, oferece uma comissão bem maior”, explica.
As primeiras experiências com as lives já trouxeram resultado. Em uma transmissão de uma hora, Simone vendeu 14 garrafas térmicas. Para ela, o desconto é um dos principais gatilhos. “A promoção relâmpago impulsiona bastante. As pessoas compram muito por impulso quando veem o valor 50% menor. A forma de vender e os cupons também ajudam, mas acredito que a oferta relâmpago é o que mais chama a atenção”, diz.
Mais cliques, mais pacotes
Mais pedidos significam mais produtos separados, embalados, transportados e entregues. A compra pode levar poucos segundos no celular, mas cada clique movimenta uma cadeia que cresce junto com o novo ritmo de consumo. Em Jundiaí, a operação do Mercado Livre movimenta mais de 55 mil pacotes por dia, com cerca de 240 motoristas. A unidade passou de 4 mil para 12 mil metros quadrados e gera mais de 170 empregos diretos, segundo informações divulgadas pela Prefeitura.