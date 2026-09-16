Com as temperaturas em queda nesta semana em diferentes regiões do estado, o Programa Bom Prato entra na reta final do Bom Prato Inverno. Em Jundiaí, a unidade do Bom Prato serve caldos quentes no jantar até terça-feira (22), quando termina oficialmente o inverno.
Ao todo, 64 unidades do programa que contam com o serviço de jantar servem os caldos. Destas, 18 estão no interior paulista e seis no litoral, atendendo municípios como Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Taubaté — regiões onde as mínimas registradas ao longo do inverno estiveram entre as mais baixas do estado.
Além do caldo, os salões dos restaurantes populares permanecem abertos para receber os frequentadores, oferecendo local digno, bem-estar e conforto térmico nos dias de frio mais intenso. O acolhimento, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), é parte central da ação: não se trata apenas de servir uma refeição quente, mas de garantir um espaço protegido nas noites mais rigorosas do ano.
"Nos dias mais frios, nosso compromisso vai além de garantir a segurança alimentar; queremos oferecer acolhimento e dignidade para quem mais precisa. Com o Bom Prato Inverno, reforçamos esse cuidado ao disponibilizar refeições quentes e nutritivas, contribuindo para o bem-estar da população em situação de vulnerabilidade em todo o Estado", afirma a diretora de Combate à Fome da Seds, Rita Dalmaso.
Na primeira edição da ação, em 2025, foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos, resultado da adesão dos frequentadores ao serviço.
Serviço
Bom Prato Inverno
Caldos no jantar, até 22 de setembro, nas 64 unidades com serviço de jantar.
Relação completa de endereços e horários neste link