Com as temperaturas em queda nesta semana em diferentes regiões do estado, o Programa Bom Prato entra na reta final do Bom Prato Inverno. Em Jundiaí, a unidade do Bom Prato serve caldos quentes no jantar até terça-feira (22), quando termina oficialmente o inverno.

Ao todo, 64 unidades do programa que contam com o serviço de jantar servem os caldos. Destas, 18 estão no interior paulista e seis no litoral, atendendo municípios como Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Franca, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Sumaré e Taubaté — regiões onde as mínimas registradas ao longo do inverno estiveram entre as mais baixas do estado.

Além do caldo, os salões dos restaurantes populares permanecem abertos para receber os frequentadores, oferecendo local digno, bem-estar e conforto térmico nos dias de frio mais intenso. O acolhimento, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), é parte central da ação: não se trata apenas de servir uma refeição quente, mas de garantir um espaço protegido nas noites mais rigorosas do ano.