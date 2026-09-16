16 de setembro de 2026
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LOGÍSTICA

CIC Jundiaí terá processo seletivo com 100 vagas nesta sexta

Por Redação | Secretaria da Justiça e Cidadania
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A remuneração é de R$ 1.957, com benefícios como seguro de vida, PLR, Total Pass, frequência premiada, licença-maternidade e paternidade estendida e parceria com faculdades
A remuneração é de R$ 1.957, com benefícios como seguro de vida, PLR, Total Pass, frequência premiada, licença-maternidade e paternidade estendida e parceria com faculdades

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho na área de logística terá uma nova chance de participar de um processo seletivo realizado pela Total Express no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), que fica no Cecap. A seleção acontece nesta sexta-feira (18) e reúne 100 vagas para Auxiliar de Operações Logística.

Não é necessário ter experiência profissional. Podem participar candidatos de ambos os sexos, com 18 a 60 anos e ensino fundamental completo. É necessário residir em Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha ou Francisco Morato.

A remuneração é de R$ 1.957, com benefícios que incluem restaurante no local, vale-transporte, transporte fretado, seguro de vida, PLR, Total Pass, frequência premiada, licença-maternidade e paternidade estendida e parceria com faculdades.

As oportunidades contemplam três turnos de trabalho, todos em escala 5x2: das 6h às 15h48, das 12h12 às 22h e das 22h às 6h48.

Serviço
Processo seletivo – Total Express
Data: sexta-feira, 18 de setembro de 2026
Horário: das 9h às 11h
Endereço: rua Alceu de Toledo Pontes, 200 – Cecap, Jundiaí

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