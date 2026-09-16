Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho na área de logística terá uma nova chance de participar de um processo seletivo realizado pela Total Express no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí, da Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC), que fica no Cecap. A seleção acontece nesta sexta-feira (18) e reúne 100 vagas para Auxiliar de Operações Logística.

Não é necessário ter experiência profissional. Podem participar candidatos de ambos os sexos, com 18 a 60 anos e ensino fundamental completo. É necessário residir em Jundiaí, Caieiras, Franco da Rocha ou Francisco Morato.

A remuneração é de R$ 1.957, com benefícios que incluem restaurante no local, vale-transporte, transporte fretado, seguro de vida, PLR, Total Pass, frequência premiada, licença-maternidade e paternidade estendida e parceria com faculdades.