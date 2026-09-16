Os donos de micro e pequenas empresas da região de Jundiaí precisam ficar atentos ao prazo para a escolha pelo Simples Nacional para 2027. Com a mudança, a decisão que era tomada em janeiro precisa ser feita entre 1º e 30 de setembro de 2026, de acordo com o Comitê Gestor do Simples Nacional.

O consultor de negócios do Sebrae-SP, Adelmo Solera, alerta que a empresa que já é optante pelo Simples Nacional não precisa renovar a opção anualmente. A nova regra vale para quem não é optante ou para quem era optante, foi excluído e deseja retornar ao regime tributário em 2027.

“Com a alteração no calendário, é essencial que o empresário se organize com antecedência. Quem deseja aderir ou retornar ao Simples Nacional em 2027 deve utilizar o mês de setembro para formalizar a solicitação e, principalmente, conferir se existem pendências cadastrais, fiscais ou tributárias que possam comprometer o enquadramento no regime”, diz.