Além de conhecer os produtos e serviços dos empreendedores das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí, quem visitar a Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) nos Bairros, entre os dias 18 e 20 de setembro, também poderá aproveitar a praça de alimentação organizada pelo Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Cecap.

A praça de alimentação ficará sob responsabilidade da paróquia durante os três dias e contará com opções como mini pizza, batata, cachorro-quente, chope e refrigerante. Todo o valor arrecadado no espaço será revertido ao Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia.

Para o pároco, padre Márcio Felipe, a participação da comunidade na praça de alimentação amplia ainda mais o significado de receber o evento. “É uma alegria para nós abrir as portas do Santuário e participar também da praça de alimentação. Além de ser um espaço de convivência para as famílias que estarão prestigiando a Fens, toda a arrecadação será destinada ao Santuário. Por isso, convidamos a comunidade a participar, prestigiar os empreendedores e também aproveitar tudo o que estamos preparando com muito carinho”, destacou.