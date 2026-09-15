15 de setembro de 2026
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ACIDENTE EM JUNDIAÍ

Carreta tomba e interdita parte da pista no Distrito Industrial

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação: RS Notícias
Motoristas que passarem pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas enquanto o atendimento à ocorrência é realizado
Motoristas que passarem pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas enquanto o atendimento à ocorrência é realizado

Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (15), na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, no Distrito Industrial de Jundiaí, nas proximidades da IBG – Indústria Brasileira de Gases.

Segundo as informações iniciais, não houve registro de feridos. Com o acidente, parte da pista precisou ser interditada e o trânsito segue fluindo por apenas uma faixa no trecho.

Motoristas que passarem pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas enquanto o atendimento à ocorrência é realizado.

Até o momento, não há informações sobre as causas do tombamento.

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