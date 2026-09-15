Uma carreta tombou na tarde desta terça-feira (15), na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, no Distrito Industrial de Jundiaí, nas proximidades da IBG – Indústria Brasileira de Gases.

Segundo as informações iniciais, não houve registro de feridos. Com o acidente, parte da pista precisou ser interditada e o trânsito segue fluindo por apenas uma faixa no trecho.

Motoristas que passarem pela região devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas enquanto o atendimento à ocorrência é realizado.