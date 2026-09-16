A chuva e o frio desta semana fizeram o movimento nas lavanderias de Jundiaí crescer até 120%. O serviço de secagem, com preços que variam de R$ 16 a R$ 18, passou a ser o mais procurado, principalmente por moradores que lavaram as roupas em casa, mas não conseguiram secá-las. Em alguns estabelecimentos, clientes chegaram a esperar 3 horas por uma máquina.

A dentista Renata Albiach Amato nunca havia usado uma lavanderia antes. Nesta semana, passou por quatro estabelecimentos até encontrar uma secadora disponível. “Resolvi recorrer ao serviço para resolver meu problema de não conseguir secar as roupas em casa devido ao tempo úmido e chuvoso. Passei por quatro lavanderias e todas estavam extremamente lotadas. Até que cheguei na última e me convenci de que realmente era necessário esperar”, conta.

Renata já havia lavado as roupas em casa e utilizou apenas a secadora, que levou cerca de 50 minutos. Entre a espera e o atendimento, porém, permaneceu três horas no local, das 19h30 às 22h30, e pagou R$ 17,90. “Eu percebi que muita gente tinha lavado as roupas em casa e estava ali só para secar. Para mim, foi uma questão de praticidade, porque eu precisava das roupas e não tinha como esperar mais um ou dois dias. No fim, valeu a pena”, afirma.