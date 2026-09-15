O Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática de Jundiaí tem intensificado o planejamento de ações para reduzir riscos e preparar o município para diferentes cenários climáticos. Nos dois encontros mais recentes, realizados no final de agosto e no início de setembro, as áreas envolvidas apresentaram o levantamento das chamadas prioridades zero (P0), que reúnem as medidas consideradas mais urgentes.

Entre as ações já em andamento estão a poda de árvores, o desassoreamento de áreas, a recomposição de taludes e a elaboração de campanhas para orientar a população sobre como agir diante de situações de risco.

A partir dos levantamentos, o grupo também acompanha a execução das medidas e avalia a necessidade de novas iniciativas. O trabalho considera diferentes tipos de informações, incluindo dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos, sociais e ambientais.