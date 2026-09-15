15 de setembro de 2026
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SITUAÇÕES DE RISCO

Jundiaí reforça ações para reduzir impactos de eventos climáticos

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Prefeitura de Jundiaí
O trabalho considera diferentes tipos de informações, incluindo dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos, sociais e ambientais
O trabalho considera diferentes tipos de informações, incluindo dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos, sociais e ambientais

O Grupo de Trabalho (GT) de Governança Climática de Jundiaí tem intensificado o planejamento de ações para reduzir riscos e preparar o município para diferentes cenários climáticos. Nos dois encontros mais recentes, realizados no final de agosto e no início de setembro, as áreas envolvidas apresentaram o levantamento das chamadas prioridades zero (P0), que reúnem as medidas consideradas mais urgentes.

Entre as ações já em andamento estão a poda de árvores, o desassoreamento de áreas, a recomposição de taludes e a elaboração de campanhas para orientar a população sobre como agir diante de situações de risco.

A partir dos levantamentos, o grupo também acompanha a execução das medidas e avalia a necessidade de novas iniciativas. O trabalho considera diferentes tipos de informações, incluindo dados meteorológicos, hidrológicos, geológicos, sociais e ambientais.

Um dos fenômenos acompanhados pelo grupo é o El Niño, que pode provocar alterações nos padrões climáticos e influenciar a ocorrência de eventos extremos. O monitoramento desses cenários busca contribuir para que o município esteja mais preparado para possíveis impactos.

As ações também fazem parte da construção do Plano Municipal de Adaptação Climática, que tem como objetivo fortalecer o planejamento de Jundiaí para os desafios relacionados às mudanças climáticas nos próximos anos.

As reuniões do GT de Governança Climática terão continuidade, com acompanhamento das ações prioritárias e avaliação de novas medidas de prevenção.

A Secretaria Municipal de Comunicação (SMCOM) também seguirá divulgando orientações, campanhas e informações sobre as iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura. A população pode acompanhar os comunicados e atualizações pelos canais oficiais do município.

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