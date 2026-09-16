A relação entre Direito, Medicina e Tecnologia está cada vez mais presente na rotina de profissionais e pacientes. É nesse cenário que a OAB Jundiaí realiza, nesta sexta-feira (18), o II Congresso de Direito Médico, Saúde e Bioética, das 9h às 17h, na Casa da Advocacia. As inscrições já estão esgotadas.

A programação terá cinco painéis sobre responsabilidade médica, inteligência artificial na Saúde, direitos das pessoas com deficiência, reprodução assistida e novas biotecnologias, além de doenças raras e medicamentos de alto custo.

Segundo a presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da OAB Jundiaí, Ana Paula de Araujo Cosin, esta edição foi ampliada em relação à primeira, realizada na Faculdade de Medicina de Jundiaí. O evento terá profissionais do Direito e da Saúde em todos os painéis, incluindo advogados, magistrados e especialistas da área médica. “A proposta é justamente integrar o Direito e a Saúde. Teremos profissionais discutindo os assuntos sob diferentes perspectivas, tanto jurídica quanto médica”, afirma.