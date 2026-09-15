O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, nesta quinta-feira (17), a palestra “A Importância do Exercício da Cidadania na Gestão das Organizações na Atualidade”, em parceria com o Sebrae. A atividade será realizada das 19h às 21h, na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, no Terra Nova.

Voltado principalmente a estudantes de Administração, Logística e áreas relacionadas, o encontro abordará temas como ética, responsabilidade social, sustentabilidade, diversidade e o papel dos profissionais na construção de organizações mais responsáveis.

Serviço

Palestra “A Importância do Exercício da Cidadania na Gestão das Organizações na Atualidade”

Data: quinta-feira, 17 de setembro de 2026

Horário: 19h às 21h

Endereço: avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, 700, Terra Nova – Jundiaí