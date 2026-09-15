15 de setembro de 2026
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NO CIC

Jundiaí terá palestra sobre cidadania e gestão nas organizações

Por Redação | Secretaria da Justiça e Cidadania
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Centro Paula Souza
A palestra será na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, no Terra Nova
A palestra será na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, no Terra Nova

O Centro de Integração da Cidadania (CIC) Jundiaí promove, nesta quinta-feira (17), a palestra “A Importância do Exercício da Cidadania na Gestão das Organizações na Atualidade”, em parceria com o Sebrae. A atividade será realizada das 19h às 21h, na Etec Vasco Antônio Venchiarutti, no Terra Nova.

Voltado principalmente a estudantes de Administração, Logística e áreas relacionadas, o encontro abordará temas como ética, responsabilidade social, sustentabilidade, diversidade e o papel dos profissionais na construção de organizações mais responsáveis.

Serviço
Palestra “A Importância do Exercício da Cidadania na Gestão das Organizações na Atualidade”
Data: quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Horário: 19h às 21h
Endereço: avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, 700, Terra Nova – Jundiaí

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