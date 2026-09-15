Para os próximos dias em Jundiaí, a chuva deve dar uma trégua, segundo a Defesa Civil. Há redução das instabilidades a partir desta quarta-feira (16) e a tendência é de que o tempo fique mais estável, com períodos de sol entre nuvens e temperaturas mais amenas.

De acordo com o órgão, o sistema responsável pelas instabilidades começa a se afastar gradualmente do Estado de São Paulo. Ainda nesta terça, porém, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, acompanhadas eventualmente por raios e rajadas de vento.

Em Jundiaí e região, a expectativa é de redução das precipitações. A Defesa Civil, no entanto, reforça que o solo permanece encharcado em razão das chuvas recentes, o que mantém a atenção para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos, principalmente em áreas mais vulneráveis.

Chuvas devem retornar no fim de semana