Para os próximos dias em Jundiaí, a chuva deve dar uma trégua, segundo a Defesa Civil. Há redução das instabilidades a partir desta quarta-feira (16) e a tendência é de que o tempo fique mais estável, com períodos de sol entre nuvens e temperaturas mais amenas.
De acordo com o órgão, o sistema responsável pelas instabilidades começa a se afastar gradualmente do Estado de São Paulo. Ainda nesta terça, porém, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, acompanhadas eventualmente por raios e rajadas de vento.
Em Jundiaí e região, a expectativa é de redução das precipitações. A Defesa Civil, no entanto, reforça que o solo permanece encharcado em razão das chuvas recentes, o que mantém a atenção para a possibilidade de alagamentos e deslizamentos, principalmente em áreas mais vulneráveis.
Chuvas devem retornar no fim de semana
Apesar da melhora temporária nas condições meteorológicas, a tendência para os próximos dias aponta para a aproximação e passagem de uma nova frente fria, associada à atuação de um cavado, sistema que pode favorecer o aumento das instabilidades.
A previsão indica que o sábado (19) poderá marcar o início da mudança nas condições do tempo, com o retorno gradual das chuvas. No domingo (20), são esperadas precipitações em Jundiaí e região.
Segundo a meteorologia, as chuvas deverão ocorrer de maneira irregular, com intensidade variando entre fraca e moderada e possibilidade de chuvas mais fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento.
Emergência:
Defesa Civil: 199;
Corpo de Bombeiros: 193;
Guarda Municipal: 153 ou (11) 4492-9060 — também pelo aplicativo 153 Jundiaí;
Polícia Militar: 190;
Samu: 192