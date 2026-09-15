Em Jundiaí, a saúde bucal de crianças está mais próxima da rotina escolar, com ações de Tratamento Restaurador Atraumático (ART), que estão sendo realizadas diretamente nas escolas municipais. Com o objetivo de identificar e tratar casos de cárie, a ação adota uma abordagem menos invasiva e que reduz o medo e a ansiedade das crianças durante o atendimento.
Neste ano, a iniciativa já passou por duas escolas. A primeira foi a Emeb Fátima Pandolfo, no Novo Horizonte, onde 108 crianças foram atendidas e 61 tiveram o tratamento concluído. Nos demais casos, foram realizados os procedimentos básicos de restauração e as crianças que necessitavam de intervenções mais complexas foram encaminhadas para atendimento na UBS de referência.
A segunda ação foi realizada na Emeb Prof.ª Beatriz Blattner Pupo, também no Novo Horizonte. A previsão inicial era atender um número maior de alunos, mas as condições climáticas no dia 11, quando ocorreu a ação, provocaram muitas faltas no período da manhã. Ainda assim, 88 crianças foram atendidas: 35 pela manhã e 53 à tarde, com a maioria dos tratamentos concluídos durante a própria ação.
O trabalho foi organizado pelas dentistas Raiza Vieira e Luzia Mori, com participação das equipes da UBS Almerinda Chaves e da Clínica da Família Novo Horizonte, além de alunos do ultimo semestre de Odontologia da Faculdade Anhanguera.
O ART é uma técnica de mínima intervenção, preconizada pelo Ministério da Saúde, que busca interromper a evolução da cárie e preservar a estrutura do dente. Como não depende de equipamentos elétricos, pode ser realizado em espaços como escolas e comunidades. O procedimento também é mais silencioso e menos invasivo, favorecendo uma experiência mais tranquila para as crianças.
Para a dentista Raiza Vieira, uma das responsáveis pela iniciativa, levar o atendimento para dentro da escola traz benefícios que vão além do próprio tratamento. “Quando a criança é atendida em um ambiente que já conhece, seguro e onde estão seus amigos, ela tende a ficar muito mais tranquila e confiante. Isso ajuda tanto no comportamento quanto na adesão ao tratamento. Para as famílias, também facilita muito, porque os pais não precisam se deslocar e faltar ao trabalho para levar os filhos ao dentista, e, quando é necessário um acompanhamento na UBS, esse número de deslocamentos também pode ser reduzido”, explica.
Outro diferencial da ação é a possibilidade de ampliar o número de crianças atendidas em um único dia, com o apoio dos estudantes da Faculdade Anhanguera, sem interferir de forma significativa na rotina escolar.
A proposta é dar continuidade ao trabalho. Uma nova ação está prevista para novembro, na Emeb Ivo de Bona, que já possui um número significativo de alunos em avaliação. A data ainda será definida. “Com a parceria da faculdade, conseguimos atender muito mais crianças em um único dia. É uma ação que une prevenção, tratamento e educação em saúde e que pode fazer uma diferença importante para a criança agora e também na relação dela com o dentista no futuro”, completa a dentista, Luzia Mori.