Em Jundiaí, a saúde bucal de crianças está mais próxima da rotina escolar, com ações de Tratamento Restaurador Atraumático (ART), que estão sendo realizadas diretamente nas escolas municipais. Com o objetivo de identificar e tratar casos de cárie, a ação adota uma abordagem menos invasiva e que reduz o medo e a ansiedade das crianças durante o atendimento.

Neste ano, a iniciativa já passou por duas escolas. A primeira foi a Emeb Fátima Pandolfo, no Novo Horizonte, onde 108 crianças foram atendidas e 61 tiveram o tratamento concluído. Nos demais casos, foram realizados os procedimentos básicos de restauração e as crianças que necessitavam de intervenções mais complexas foram encaminhadas para atendimento na UBS de referência.

A segunda ação foi realizada na Emeb Prof.ª Beatriz Blattner Pupo, também no Novo Horizonte. A previsão inicial era atender um número maior de alunos, mas as condições climáticas no dia 11, quando ocorreu a ação, provocaram muitas faltas no período da manhã. Ainda assim, 88 crianças foram atendidas: 35 pela manhã e 53 à tarde, com a maioria dos tratamentos concluídos durante a própria ação.