O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 3.209 vagas de estágio abertas no Estado de São Paulo, segundo levantamento realizado em 14 de setembro. As oportunidades estão distribuídas entre a capital paulista, a Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do interior. Em Jundiaí, há 86 vagas.
Entre todas as vagas disponíveis no Estado de São Paulo, as áreas com mais oportunidades são Administrativa (685 vagas), Educação (241 vagas), Direito (137 vagas) e Contabilidade (107 vagas). Para participar dos processos seletivos, o estudante deve realizar o cadastro no portal do Ciee, ciee.online. É importante manter dados como CEP, e-mail e telefone sempre atualizados para receber oportunidades compatíveis com o perfil.
Educação na região
O Sesi-SP também está com vagas abertas para estágio em Apoio Educacional e Inclusivo nas escolas da Regional de Jundiaí. As oportunidades estão distribuídas entre unidades de Jundiaí, Itatiba, Campo Limpo Paulista e Amparo e são destinadas a estudantes de diferentes cursos de licenciatura e áreas relacionadas à educação.
Para participar do processo, o candidato deve estar cursando entre o 2º e o penúltimo semestre de Licenciatura Plena em Pedagogia, Educação Especial, Letras, Psicopedagogia, Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas, História, Geografia, Filosofia, Ciências Sociais, Artes Visuais, Educação Física, Ciências Humanas, Ciências da Natureza ou Linguagem.
O estágio é 100% presencial, com carga horária de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e pode ter duração de até dois anos. A bolsa-auxílio é de R$ 10,38 por hora, além de auxílio-transporte correspondente a 10% do valor da bolsa. Os estagiários também têm como benefícios seguro de vida, acesso ao refeitório da unidade e acesso à Academia do Sesi, no plano básico.
Como se candidatar
Interessados devem encaminhar o currículo diretamente para o e-mail correspondente à unidade onde desejam concorrer à vaga. No contato, é importante identificar o interesse pela oportunidade de estágio em Apoio Educacional e Inclusivo.
- Jundiaí
Escola Sesi Luiz Latorre – CE 355 | Vila Hortolândia
Currículos: carla.colodo@sesisp.org.br
Escola Sesi Vandemir Francisconi Junior – CE 409 | Jardim Morumbi
Currículos: ce409@sesisp.org.br
- Itatiba
Escola Sesi Comendador Emílio Jafet – CE 013
Currículos: ce013@sesisp.org.br
- Campo Limpo Paulista
Escola Sesi – CE 316
Currículos: ce316@sesisp.org.br
- Amparo
Escola Sesi Waldyr Beira – CE 356
Currículos: ce356@sesisp.org.br