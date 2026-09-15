O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) está com 3.209 vagas de estágio abertas no Estado de São Paulo, segundo levantamento realizado em 14 de setembro. As oportunidades estão distribuídas entre a capital paulista, a Região Metropolitana de São Paulo e diversas cidades do interior. Em Jundiaí, há 86 vagas.

Entre todas as vagas disponíveis no Estado de São Paulo, as áreas com mais oportunidades são Administrativa (685 vagas), Educação (241 vagas), Direito (137 vagas) e Contabilidade (107 vagas). Para participar dos processos seletivos, o estudante deve realizar o cadastro no portal do Ciee, ciee.online. É importante manter dados como CEP, e-mail e telefone sempre atualizados para receber oportunidades compatíveis com o perfil.

Educação na região

O Sesi-SP também está com vagas abertas para estágio em Apoio Educacional e Inclusivo nas escolas da Regional de Jundiaí. As oportunidades estão distribuídas entre unidades de Jundiaí, Itatiba, Campo Limpo Paulista e Amparo e são destinadas a estudantes de diferentes cursos de licenciatura e áreas relacionadas à educação.