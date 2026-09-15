15 de setembro de 2026
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Jundiaí Empreendedora receberá processo seletivo com 70 vagas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação integra a proposta do Jundiaí Empreendedora de aproximar empresas e profissionais e facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho
A ação integra a proposta do Jundiaí Empreendedora de aproximar empresas e profissionais e facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho

O Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, terá um processo seletivo presencial para o preenchimento de 70 vagas operacionais na empresa Astra. A seleção acontece no dia 22 de setembro, das 9h às 13h.

Um dos destaques da seleção é a oferta de oportunidades para Jovem Aprendiz, e para jovens a partir de 16 anos, ampliando as possibilidades para quem busca a primeira experiência profissional.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao local no horário da seleção e participar do processo seletivo. A recomendação é levar documentos pessoais e currículo atualizado.

A ação integra a proposta do Jundiaí Empreendedora de aproximar empresas e profissionais e facilitar o acesso da população às oportunidades de trabalho disponíveis na cidade.

Espaço preparado para conectar empresas e profissionais

Além de receber trabalhadores em busca de emprego, o espaço Jundiaí Empreendedora também está disponível para empresas que desejam realizar seus próprios processos seletivos no local. O ambiente conta com estrutura para apoiar as diferentes etapas da seleção, incluindo sala de espera e salas para entrevistas, oferecendo mais comodidade tanto para os candidatos quanto para as empresas.

Segundo a diretora de Fomento ao Comércio e Serviço, Cida Gibrail, a estrutura foi pensada justamente para aproximar quem oferece e quem procura oportunidades. “O Jundiaí Empreendedora é um espaço aberto para conectar empresas e profissionais. Além de divulgar as vagas, oferecemos uma estrutura preparada para que as empresas possam realizar seus processos seletivos com todo o suporte necessário, desde a recepção dos candidatos até as entrevistas. Queremos facilitar esse encontro e ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho.”

Empresas interessadas em utilizar o espaço para processos seletivos podem solicitar o agendamento diretamente ao Portal Jundiaí Empreendedora.

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