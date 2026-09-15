O Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, terá um processo seletivo presencial para o preenchimento de 70 vagas operacionais na empresa Astra. A seleção acontece no dia 22 de setembro, das 9h às 13h.

Um dos destaques da seleção é a oferta de oportunidades para Jovem Aprendiz, e para jovens a partir de 16 anos, ampliando as possibilidades para quem busca a primeira experiência profissional.

Os interessados devem comparecer presencialmente ao local no horário da seleção e participar do processo seletivo. A recomendação é levar documentos pessoais e currículo atualizado.